«Открытие холдинг» рассказал об исковых требованиях ОНЭКСИМа

В Арбитражном суде Москвы состоялось предварительное судебное заседание по иску группы ОНЭКСИМ к «Открытие холдингу». Иск от компании Михаила Прохорова был подан в ноябре — ОНЭКСИМ требует расторжения договора займа с холдингом и взыскания номинальной стоимости облигаций «Открытие холдинга», которые ОНЭКСИМ приобрел вскоре после санации основного актива холдинга — банка «ФК Открытие». Сумма исковых требований составляет 1,4 млрд руб. «Открытие холдинг» считает исковые требования необоснованными и искажающими факты.

ОНЭКСИМ купил облигации «Открытие холдинга» 1 сентября 2017 года на Московской бирже — спустя два дня после введения в банк «ФК Открытие» временной администрации, заявил в суде представитель «Открытие холдинга», передает корреспондент РБК.

Он отметил, что облигации компании в это время котировались по цене близкой к номиналу. Истцу было известно, что 29 августа в «ФК Открытие», который был основным держателем облигаций «Открытие холдинга», была введена временная администрация, добавил представитель холдинга.

Суть претензий ОНЭКСИМа заключается в том, что холдинг действовал недобросовестно и «о той информации, которая касалась котировки облигаций ему [ОНЭКСИМу] не было известно», заявил в суде представитель «Открытие холдинга».

Затем, со слов представителя, 2 октября ОНЭКСИМ направил в «Открытие холдинг» заявление о прекращении действия договора займа, выплаты процента по купонам, а также выплаты полной стоимости облигаций. При этом представитель уточнил, что до этого компания уведомила держателей бумаг о проведении 3 октября общего собрания владельцев облигаций, где решались вопросы о реструктуризации выпуска облигаций (о каком именно выпуске идет речь, он не уточнил).

В связи с этим в «Открытие холдинге» не согласны с исковым заявлением и считают его необоснованным. «Оно [исковое заявление] абсолютно не обосновано законом, в исковом заявлении приведены голословные доводы, факты, которые реально были, — они искажены», — заявил представитель холдинга.

Представитель ОНЭКСИМа не представил свою позицию, так как компании еще не удалось ознакомиться с отзывом на исковое заявление, который представил в суде «Открытие холдинг».

Судебное разбирательство по делу пройдет 27 февраля в Арбитражном суде Москвы.

В «Открытие холдинге» в начале января объясняли, что претензии ОНЭКСИМа связаны с проведенной холдингом реструктуризацией одного из 15 выпусков рублевых облигаций на 249 млрд руб., писала газета «Ведомости». Кредиторы в рамках реструктуризации согласились перенести оферту по выкупу облигаций за отступные по 1 коп. на бумагу. В «Открытие холдинге» объясняли реструктуризацию оптимизацией «финансовых обязательств компании», уточнив, что этот процесс не связан с невозможностью холдинга выплатить купон. «Еще одним приоритетом компании является безболезненная санация банка «ФК Открытие», — говорил представитель банка «Ведомостям», добавляя, что решения были приняты в рамках реструктуризации всех обязательств холдинга и банка.

Одним из крупнейших держателей облигаций холдинга являлся бывший основной актив группы — банк «ФК Открытие». ЦБ 29 августа объявил о санации банка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), в периметр санации также вошли страховая компания «Росгосстрах», банк «Траст», Росгосстрах Банк, три негосударственных пенсионных фонда, «Открытие брокер» и финансовые сервисы «Точка» и «Рокетбанк».