Счетная палата нашла нарушения при работах в Политехе и Третьяковке

Счетная палата проверила деятельность ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Аудит показал, что из-за внесения изменений в проектную документацию стоимость работ на трех объектах выросла на 215%

Счетная палата проверила деятельность публично-правовой компании (ППК) «Единый заказчик в сфере строительства» при использовании средств федерального бюджета. По итогу деятельность компании была признана недостаточно эффективной, сообщили РБК в Счетной палате.

В 2021–2024 годах из запланированного к вводу 61 объекта в установленные сроки были введены лишь 26 — 42,6%.

«По мнению Счетной палаты, основными причинами срыва установленных сроков ввода объектов являются низкие темпы выполнения работ подрядными организациями, недостаточный контроль со стороны компании, а также внесение существенных корректировок в утвержденную проектно-сметную документацию в процессе строительства переданных объектов (в том числе объектов долгостроя), что, в свою очередь, приводит к дополнительным работам и увеличению стоимости объектов», — сказано в публикации.

Вместе с тем проверка выявила ряд нарушений законодательства, среди которых длительное проведение работ без разрешения на строительство, несоблюдение сроков передачи завершенных реконструкцией объектов правообладателем, а также отсутствие требований по уплате неустойки подрядчикам. Кроме того, «Единый заказчик в сфере строительства» не обеспечил достаточный контроль за стоимостью материалов и оборудования, которые покупали подрядные организации, заявили в Счетной палате.

Из опубликованного отчета о результатах аудита следует, что из-за внесения изменений в утвержденную проектно-сметную документацию трех объектов строительства сметная стоимость выросла на 33 896 246,61 тыс. рублей или 215%. Речь идет о здании Центра хирургии имени академика Б.В. Петровского, здании Политехнического музея в Москве, а также здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

Кроме того, в ходе проверки выявлены возможные завышения стоимости при работах в введенном в 2024 году здании Третьяковской галереи. Речь идет о завышении принятого компанией лифта на сумму 57 120,6 тыс. рублей. Вместе с тем из отчета следует, что «Единый заказчик в сфере строительства» не обеспечил контроль за стоимостью закупленных при реконструкции Консерватории музыкальных инструментов. Это привело к завышению их стоимости на 284 765,99 тыс. рублей.

По итогам аудита Счетная палата направила ППК «Единый заказчик» представление с требованием устранить выявленные нарушения и недостатки. Правительству России направили ряд рекомендаций, среди которых предложение о проведении анализа обоснованности внесения компанией изменений в утвержденную проектно-сметную документацию.

В полученном РБК комментарии заместителя гендиректора «Единого заказчика в сфере строительства» Ильи Гриднева, отмечается что значительная часть передаваемых компании объектов носит уникальный и сложный характер, а типовая проектная документация «не может быть применена».

«В большинстве случаев по объектам незавершенного строительства либо долгостроям, передаваемых Компании для реализации, отмечается необходимость их перепроектирования и, как следствие, внесения корректировок в уже утвержденную проектно-сметную документацию ранних лет. ППК «Единый заказчик» проводит дополнительные работы и комплекс мероприятий в целях обеспечения актуализации проектно-сметной документации и ее соответствия современным нормативным требованиям, требованиям законодательства, а также исходя из функционального назначения объектов», — сказано в предоставленном комментарии.