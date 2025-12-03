Счетная палата нашла нарушения при реконструкции аэропортов и гидроузлов

Счетная палата выявила задержки во вводе более 85% объектов, строившихся и реконструировавшихся по заказу «Ространсмодернизации» в 2021 — 2025 году на 311 млрд руб. Также выявлены «подозрительные операции» на 25 млрд руб.

Счетная палата (СП) по итогам проверки работы ФКУ «Ространсмодернизация» (подведомственно Минтрансу) выявила задержки в строительстве большинства объектов, завышение авансирования работ, необоснованное увеличение цен контрактов. Это следует из отчета аудиторов, с которым ознакомился РБК. Проверка касалась заказов организации в 2021 — 2024 и в истекшем периоде 2025 года на строительство и реконструкцию аэродромов, портов, железнодорожной и другой транспортной инфраструктуры.

ФКУ «Ространсмодернизация» создано в 2004 году. С 2022 года выполняет функции госзаказчика по строительству и реконструкции транспортной инфраструктуры на территории России, с этого года под ее ведение переданы объекты, которые ранее реализовывали Росавиация и Росморречфлот. С 2025 года ФКУ заказывает работы в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Проблемы со сроками

Счетная палата в рамках аудита проверяла расходы по трем госпрограммам: «Развитие транспортной системы», «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя», «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». За 2021 — 2024 годы и часть 2025 года по данным программам Минтранс довел до Ространсмодернизаци 311 млрд руб., полученных из бюджета.

На эти средства организация заказала работы на 108 объектах. Из них 44 объекта на 204,4 млрд руб. относятся к аэродромной инфраструктуре, 24 объекта на 33,2 млрд руб. — к железнодорожной, 33 объекта на 135,1 млрд руб. — объекты морского и внутреннего водного транспорта, 5 объектов на 81,1 млрд руб. — «транспортные узлы», 2 объекта на 1,4 млрд руб. — инфраструктура отраслевых образовательных учреждений.

«По 66 госконтрактам (55 объектов) завершение строительства перенесено на срок от пяти месяцев (инфраструктура аэропорта Оренбург) до шести лет (инфраструктура аэропорта Домодедово), что составляет 64,7% от реализуемых контрактов», — говорится в отчете СП. Максимальный срок переноса работ — 11 лет — касается инфраструктуры Мурманского транспортного узла, сдачу которой перенесли с 2015 года на декабрь 2026 года.

«Основными причинами несоблюдения сроков мероприятий стали: низкое качество проектной документации, которую приходилось неоднократно корректировать, что в свою очередь приводило к удорожанию объектов, недостаточные темпы производства работ, а также банкротство подрядных организаций. При этом требования к проектировщикам о возмещении ущерба, причиненного некачественной проектной документацией, не направлялись», — пояснили в Счетной палате.

Необоснованное увеличение цен госконтрактов

В проверяемом периоде господрядчики направляли заказчику («Ространсмодернизации») документы о внесении изменений в проектную документацию для увеличения цен госконтрактов по 44 объектам, говорится в отчете. Возможность менять цену госконтрактов в связи с удорожанием строительных ресурсов была получена в связи с публикацией постановления правительства от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации». Это правило касалось контрактов, заключенных до 31 декабря 2022 года, кабмин направил на дофинансирование этих объектов из резервного фонда 23,4 млрд руб.

Счетная палата по итогам проверки индексации выявила завышение цен 11 госконтрактов на 1,9 млрд руб. Это контракты на работы в аэропортах Мирный, Оренбург, Игнатьево, Полярный, Черский, Белая гора, Депутатский, Хандыга, Вилюйск, Багаевского гидроузла и технопарка в Новороссийске.

«Основное нарушение при расчете стоимости удорожания связано с необоснованным определением коэффициента корректировки цены контракта — применялся индекс-дефлятор, действующий на дату утверждения проектной документации, а не на дату определения цены, что привело к завышению расчетных сумм», — посчитали аудиторы.

При последующей корректировке проектной документации по трем объектам были исключены работы на 2,9 млрд руб., по которым ранее было предусмотрено увеличение затрат в связи с удорожанием строительных ресурсов. Это работы на Багаевском гидроузле на 2,7 млрд руб., в аэропорту Грозный — на 147,3 млн руб., в Технопарке Новороссийска на 55,9 млн руб. На момент завершения проверки ФКУ вернуло в федеральный бюджет 2,85 млрд руб.

Аэродромы достроенные, но не введенные

В 2022 — 2024 годах Ространсмодернизация завершила отдельные этапы работ в аэропортах Богашево, Талаги, Игнатьево, Якутск, Оренбург, Кемерово. В том числе завершена реконструкция взлетно-посадочных полос, получены разрешения на их ввод в эксплуатацию. При этом ФКУ не передала эксплуатирующей организации — ФГУП «АГА (А)» (подведомственно Росавиации) — информацию о затратах по указанным объектам, что не позволяет вовлечь их в хозяйственную деятельность, отразить изменения стоимостных и технических характеристик, обеспечить снижение объемов незавершенного строительства, внести изменения в договоры аренды на передачу имущества операторам этих аэропортов, говорится в отчете СП. Стоимость объектов, на которые получены разрешения на ввод в эксплуатацию составила 8,1 млрд руб. СП по итогам проверки направила в ФКУ требование передать затраты в ФГУП «АГА (А)» для вовлечения имущества в хозяйственный оборот.

«Подозрительные» операции

СП в ходе проверки установила факты перевода 25,3 млрд руб., направленных контрагентам первого и второго платежного уровня, деятельность которых связана с организациями «непосредственно проводящими подозрительные операции по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж, а также по иным основаниям». В ходе контрольного мероприятия также получена информация о высокорискованных операциях (перечислении средств в пользу организаций, созданных под контракты, а также ликвидированных, выдаче беспроцентных займов) и закупке работ, материалов и оборудования по завышенным ценам на общую сумму более 2,4 млрд руб., говорится в отчете. Детальные сведения об этих операциях приведены в приложениях под грифом ДСП, они закрыты для общего доступа.

«В целом выявленные нарушения и недостатки свидетельствуют о недостаточно экономном использовании бюджетных средств, некачественном планировании расходов, а также указывают на наличие резервов снижения цен на работы в рамках контрактов», — приводит пресс-служба Счетной палаты мнения аудитора Елены Бойцовой.

В Минтрансе переадресовали вопросы в «Ространсмодернизацию». В ФКУ основными причинами отставаний от планов выполнения работ назвали недостатки проектно-сметной документации, потребовавшие многократных доработок, и нестабильное финансовое состояние части подрядчиков. Все это вело к задержкам выполнения работ. В ФКУ утверждают, что для устранения выявленных недостатков реализуют комплексные мероприятия, направленные на повышение качества проектирования и эффективного финансового контроля над реализацией инфраструктурных проектов. «В настоящее время особое внимание уделяется улучшению процедуры подготовки исходных документов и обеспечению стабильного финансирования строительных мероприятий, что позволит избежать повторения аналогичных ситуаций в будущем», — сказали в пресс-службе «Ространсмодернизации».