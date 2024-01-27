Глава JPMorgan провел кадровые перестановки на фоне поиска преемника
Глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон провел кадровые перестановки, поскольку он находится в поисках потенциального преемника, пишут Bloomberg и Reuters.
Согласно сообщению JPMorgan, Дженн Пипшак и Трой Рорбо будут вместе руководить расширенным коммерческим и инвестиционным сегментами банками, а Марианна Лейк будет единолично управлять потребительским и общественным сегментом (раньше она делала это вместе с Пипшак), а также будет курировать другие направления бизнеса.
Висвас Рагхаван станет единоличным главой глобального инвестиционно-банковского сегмента. Раньше руководством этим подразделением вместе с ним занимался Джим Кейси, его назначат на новую должность, но она не объявлена. Джейсон Сиппель и Пранав Тхакур станут вместе управлять торговый сегментом. Марк Бадричани, соруководитель отдела рынков и ценных бумаг, покинет банк.
JPMorgan, как отмечает Bloomberg, в прошлом году получил самую большую годовую прибыль среди всех банков в истории США, а его акции выросли почти на четверть за последний год.
«JPMorgan сегодня сильнее, чем когда-либо, и это благодаря сотням тысяч наших сотрудников и нашей превосходной команде высшего руководства», — отметил Даймон в своем заявлении.
67-летний Даймон возглавляет JPMorgan с 1 января 2006 года. Прежде он работал главой Bank One Corporation, а JPMorgan возглавил после слияния двух финансовых организаций. До этого был топ-менеджером компаний Commercial Credit, The Travelers Corporation, Smith Barney, Citygroup. Свою карьеру он начинал в American Express.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы