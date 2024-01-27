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Глава JPMorgan провел кадровые перестановки на фоне поиска преемника

Глава JPMorgan Даймон провел кадровые перестановки на фоне поиска преемника
Джейми Даймон с 2006 года возглавляет JPMorgan. Тех, кого он назначил на новые должности, не раз называли потенциальными преемниками руководителя банка. На новых постах они получат более широкий опыт в управлении организацией
Джейми Даймон
Джейми Даймон (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон провел кадровые перестановки, поскольку он находится в поисках потенциального преемника, пишут Bloomberg и Reuters.

Согласно сообщению JPMorgan, Дженн Пипшак и Трой Рорбо будут вместе руководить расширенным коммерческим и инвестиционным сегментами банками, а Марианна Лейк будет единолично управлять потребительским и общественным сегментом (раньше она делала это вместе с Пипшак), а также будет курировать другие направления бизнеса.

Висвас Рагхаван станет единоличным главой глобального инвестиционно-банковского сегмента. Раньше руководством этим подразделением вместе с ним занимался Джим Кейси, его назначат на новую должность, но она не объявлена. Джейсон Сиппель и Пранав Тхакур станут вместе управлять торговый сегментом. Марк Бадричани, соруководитель отдела рынков и ценных бумаг, покинет банк.

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Джейми Даймон

JPMorgan, как отмечает Bloomberg, в прошлом году получил самую большую годовую прибыль среди всех банков в истории США, а его акции выросли почти на четверть за последний год.

«JPMorgan сегодня сильнее, чем когда-либо, и это благодаря сотням тысяч наших сотрудников и нашей превосходной команде высшего руководства», — отметил Даймон в своем заявлении.

67-летний Даймон возглавляет JPMorgan с 1 января 2006 года. Прежде он работал главой Bank One Corporation, а JPMorgan возглавил после слияния двух финансовых организаций. До этого был топ-менеджером компаний Commercial Credit, The Travelers Corporation, Smith Barney, Citygroup. Свою карьеру он начинал в American Express.

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JPMorgan Джейми Даймон
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