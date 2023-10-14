Глава JPMorgan предупредил инвесторов о самом опасном времени за десятилетия

Глава JPMorgan предупредил о самом опасном времени за десятилетия

JPMorgan проводит по сотне стресс-тестов в неделю из-за рисков, связанных с конфликтами на Украине и Израиля с ХАМАС. Гендиректор одного из крупнейших банков мира рассказал о «стене беспокойства» среди американских банкиров

Джейми Даймон (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Конфликт на Украине и война Израиля с ХАМАС могут иметь далеко идущие последствия для энергетических и продовольственных рынков, мировой торговли и геополитических отношений. Такую оценку ситуации дал гендиректор JPMorgan Джейми Даймон в отчете за третий квартал (.pdf).

«Возможно, это самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия. Хотя мы надеемся на лучшее, мы готовим компанию к широкому спектру [развития событий]», — написал Даймон.

Руководители американских банков сейчас «карабкаются по стене беспокойства» (идиома означает преодоление фондовыми рынками временной проблемной ситуации), рассказал глава JPMorgan CNN.

«Это своего рода наша работа — быть готовым к потенциальным сценариям, которые никто не ожидает», — пояснил он, отметив, что компания проводит по сто стресс-тестов в неделю. Аналитики JPMorgan полагают, что риски рецессии в США менее вероятны, чем мягкая посадка — замедление экономики без серьезного экономического спада и высокого уровня безработицы.

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater, миллиардер, которого СМИ называют «Стивом Джобсом от инвестирования» Рэй Далио предупредил, что война Израиля и ХАМАС грозит привести к появлению новых конфликтов.

«Шансы перехода от сдерживаемых конфликтов к более несдерживаемой горячей мировой войне, в которой участвуют крупные державы, выросли с 35% до примерно 50% за последние два года», — считает он. Далио назвал конфликт Израиля и ХАМАС еще одним шагом к «гораздо более ужасной горячей мировой войне».