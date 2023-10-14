 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Глава JPMorgan предупредил о самом опасном времени за десятилетия

Глава JPMorgan предупредил инвесторов о самом опасном времени за десятилетия
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Военная операция на Украине
JPMorgan проводит по сотне стресс-тестов в неделю из-за рисков, связанных с конфликтами на Украине и Израиля с ХАМАС. Гендиректор одного из крупнейших банков мира рассказал о «стене беспокойства» среди американских банкиров
Джейми Даймон
Джейми Даймон (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Конфликт на Украине и война Израиля с ХАМАС могут иметь далеко идущие последствия для энергетических и продовольственных рынков, мировой торговли и геополитических отношений. Такую оценку ситуации дал гендиректор JPMorgan Джейми Даймон в отчете за третий квартал (.pdf).

«Возможно, это самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия. Хотя мы надеемся на лучшее, мы готовим компанию к широкому спектру [развития событий]», — написал Даймон.

Руководители американских банков сейчас «карабкаются по стене беспокойства» (идиома означает преодоление фондовыми рынками временной проблемной ситуации), рассказал глава JPMorgan CNN.

«Это своего рода наша работа — быть готовым к потенциальным сценариям, которые никто не ожидает», — пояснил он, отметив, что компания проводит по сто стресс-тестов в неделю. Аналитики JPMorgan полагают, что риски рецессии в США менее вероятны, чем мягкая посадка — замедление экономики без серьезного экономического спада и высокого уровня безработицы.

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater, миллиардер, которого СМИ называют «Стивом Джобсом от инвестирования» Рэй Далио предупредил, что война Израиля и ХАМАС грозит привести к появлению новых конфликтов.

«Шансы перехода от сдерживаемых конфликтов к более несдерживаемой горячей мировой войне, в которой участвуют крупные державы, выросли с 35% до примерно 50% за последние два года», — считает он. Далио назвал конфликт Израиля и ХАМАС еще одним шагом к «гораздо более ужасной горячей мировой войне».

Читайте на РБК Pro
Активы «Полиметалла» могут упасть в цене из-за пошлин. Что ждать от акций
Педагогические системы: как выбрать подходящую
Мексика заменит Китай. Как сближение с США изменит экономику страны
«Роснано» предупредило о риске банкротства. Чего ждать владельцам бондов

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
JPMorgan Инвестиции Украина сектор Газа ХАМАС рецессия Рэй Далио
Материалы по теме
США объяснили закрытие банком JPMorgan канала расчета с Россией за зерно
Политика
Пентагон опроверг осведомленность США о подготовке ХАМАС к атаке Израиля
Политика
Война Израиля и ХАМАС. Главное
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Экс-президент Интерпола счел отказ от наличных угрозой безопасности Финансы, 09:50
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 09:35
Неделя войны Израиля и ХАМАС. Фоторепортаж Общество, 09:31 
Глава JPMorgan предупредил о самом опасном времени за десятилетия Экономика, 09:25
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из руководителей атаки на Израиль Политика, 09:06
С ног на голову: как изменилось инвестирование в России в 2023 году Инвестиции, 09:00
5 сериалов на выходные. «Рик и Морти» и «Падение дома Ашеров» Life, 09:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 08:53
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 08:51
Армия Израиля назвала число взятых ХАМАС в заложники мирных жителей Политика, 08:45
ХАМАС назвал угрозу казнить заложников ошибочной Политика, 08:11
Минобороны сообщило о перехвате двух дронов у берегов Краснодарского края Политика, 08:05
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 08:01
Экс-президент Польши увидел угрозу гражданской войны Политика, 07:59