Глава JPMorgan предупредил о самом опасном времени за десятилетия
Конфликт на Украине и война Израиля с ХАМАС могут иметь далеко идущие последствия для энергетических и продовольственных рынков, мировой торговли и геополитических отношений. Такую оценку ситуации дал гендиректор JPMorgan Джейми Даймон в отчете за третий квартал (.pdf).
«Возможно, это самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия. Хотя мы надеемся на лучшее, мы готовим компанию к широкому спектру [развития событий]», — написал Даймон.
Руководители американских банков сейчас «карабкаются по стене беспокойства» (идиома означает преодоление фондовыми рынками временной проблемной ситуации), рассказал глава JPMorgan CNN.
«Это своего рода наша работа — быть готовым к потенциальным сценариям, которые никто не ожидает», — пояснил он, отметив, что компания проводит по сто стресс-тестов в неделю. Аналитики JPMorgan полагают, что риски рецессии в США менее вероятны, чем мягкая посадка — замедление экономики без серьезного экономического спада и высокого уровня безработицы.
Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater, миллиардер, которого СМИ называют «Стивом Джобсом от инвестирования» Рэй Далио предупредил, что война Израиля и ХАМАС грозит привести к появлению новых конфликтов.
«Шансы перехода от сдерживаемых конфликтов к более несдерживаемой горячей мировой войне, в которой участвуют крупные державы, выросли с 35% до примерно 50% за последние два года», — считает он. Далио назвал конфликт Израиля и ХАМАС еще одним шагом к «гораздо более ужасной горячей мировой войне».
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%