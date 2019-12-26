Управляющий пенсионными накоплениями ВЭБ стал совладельцем НПФ

В группе госкорпорации ВЭБ.РФ уже есть управляющая компания, которая инвестирует пенсионные накопления россиян по ОПС. Став совладельцем НПФ «Благосостояние», ВЭБ будет работать и на рынке добровольных пенсионных программ

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Группа ВЭБ.РФ вошла в капитал НПФ «Благосостояние», 25% плюс одну акцию в фонде приобрела «дочка» госкорпорации «ВЭБ-лизинг», следует из ее сообщения на портале раскрытия корпоративной информации. ВЭБ купил блок-пакет в фонде у РСХБ. «Группа РСХБ прекратила участие в НПФ «Благосостояние», — сообщил представитель банка.

До этого ВЭБ не работал на рынке НПФ, но у него была государственная управляющая компания (ГУК) Внешэкономбанк. ГУК ВЭБа распоряжается пенсионными накоплениями «молчунов» (россиян, не сделавших выбор в пользу какого-либо НПФ) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). ГУК управляет активами на сумму свыше 1,7 трлн руб., но формирование накопительной пенсии заморожено.

«У ВЭБ.РФ как государственной управляющей компании большой опыт работы с накоплениями «молчунов». Он позволит и в рамках НПФ вместе с РЖД и Газпромбанком предложить рынку лучшие практики сотрудничества с работодателями, формирующими пенсионные программы для своих сотрудников», — приводятся в сообщении ВЭБа слова главы госкорпорации Игоря Шувалова.

«Благосостояние» — фонд, управляющий корпоративными пенсионными программами для сотрудников РЖД. НПФ управляет более чем 400 млрд руб. пенсионных резервов — средств пенсионеров по негосударственному пенсионному обеспечению.

НПФ «Благосостояние» будет ориентирован на работу в рамках новой системы пенсионных накоплений — гарантированного пенсионного плана (ГПП), уточнил представитель госкорпорации Андрей Самохин: «Нашей целью является завоевание доверия граждан к новой системе на фундаменте компетенций ВЭБ.РФ в вопросах управления пенсионными ресурсами».