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Финансы ,  
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Управляющий пенсионными накоплениями ВЭБ стал совладельцем НПФ
В группе госкорпорации ВЭБ.РФ уже есть управляющая компания, которая инвестирует пенсионные накопления россиян по ОПС. Став совладельцем НПФ «Благосостояние», ВЭБ будет работать и на рынке добровольных пенсионных программ
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Группа ВЭБ.РФ вошла в капитал НПФ «Благосостояние», 25% плюс одну акцию в фонде приобрела «дочка» госкорпорации «ВЭБ-лизинг», следует из ее сообщения на портале раскрытия корпоративной информации. ВЭБ купил блок-пакет в фонде у РСХБ. «Группа РСХБ прекратила участие в НПФ «Благосостояние», — сообщил представитель банка.

До этого ВЭБ не работал на рынке НПФ, но у него была государственная управляющая компания (ГУК) Внешэкономбанк. ГУК ВЭБа распоряжается пенсионными накоплениями «молчунов» (россиян, не сделавших выбор в пользу какого-либо НПФ) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). ГУК управляет активами на сумму свыше 1,7 трлн руб., но формирование накопительной пенсии заморожено.

«У ВЭБ.РФ как государственной управляющей компании большой опыт работы с накоплениями «молчунов». Он позволит и в рамках НПФ вместе с РЖД и Газпромбанком предложить рынку лучшие практики сотрудничества с работодателями, формирующими пенсионные программы для своих сотрудников», — приводятся в сообщении ВЭБа слова главы госкорпорации Игоря Шувалова.

«Благосостояние» — фонд, управляющий корпоративными пенсионными программами для сотрудников РЖД. НПФ управляет более чем 400 млрд руб. пенсионных резервов — средств пенсионеров по негосударственному пенсионному обеспечению.

НПФ «Благосостояние» будет ориентирован на работу в рамках новой системы пенсионных накоплений — гарантированного пенсионного плана (ГПП), уточнил представитель госкорпорации Андрей Самохин: «Нашей целью является завоевание доверия граждан к новой системе на фундаменте компетенций ВЭБ.РФ в вопросах управления пенсионными ресурсами».

Как оценивалось «Благосостояние»

«Благосостояние» провело акционирование в 2018 году: в его капитал зашли ГПБ и «РСХБ Управление Активами» («дочка» Россельхозбанка). НПФ разместил 70% акций, Газпромбанк получил 34,9% (50% минус 1 голосующая акция), РСХБ — 13,5% (19,5% голосующих акций), РЖД — 17,5% (25% голосующих акций). Остальное досталось миноритариям, связанным с РЖД.

«Благосостояние» сообщало, что финансовые инвесторы (ГПБ и РСХБ) получили свои доли в обмен на инвестиции в 15 млрд руб. Таким образом, блок-пакет, приобретенный ВЭБом, мог стоить около 5,4 млрд руб.

В релизе ВЭБа отмечается, что госкорпорация будет работать в партнерстве с РЖД и Газпромбанком (ГПБ).

С приходом ВЭБа «Благосостояние» «приобретает уникальную для пенсионной отрасли акционерную структуру», передала пресс-служба фонда слова его гендиректора Анатолия Милюкова.

ВЭБ продолжит управлять деньгами «молчунов», пока все они не выйдут на пенсию или не получат единовременную выплату, рассказывал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РБК. «Молчуны» смогут забрать свои накопления и вложить в ГПП, но чтобы ВЭБ не терял бизнес, ему нужен собственный фонд. «Из ВЭБа можно забрать деньги и перевести в ГПП в качестве первого взноса. Но сейчас получается, что, если человек хочет участвовать в ГПП, он должен забрать деньги из ВЭБа. А для того чтобы оставить средства ГПП в ВЭБе, ВЭБ должен иметь НПФ», — объяснял Моисеев.

Автор: Павел Казарновский
Теги: НПФ «Благосостояние», РСХБ
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