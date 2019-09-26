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Финансы ,  
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Кудрин не увидел в «подкрутке» со стороны ЦБ искажения статистики
Путин назвал причиной снижения инфляции то, что регулятор подкрутил показатели, но, по словам Кудрина, это надо понимать как использование ЦБ своих инструментов
Алексей Кудрин (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Слова президента Владимира Путина о том, что инфляция снижается из-за «подкрутки» со стороны ЦБ, не следует понимать как искажение статистики. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «РИА Новости».

«Я это воспринял как то, что инструменты так были задействованы, что инфляция пошла ниже, или прогнозируется, что она станет ниже таргетированного уровня», — пояснил Кудрин, отметив, что считает статистику по инфляции достоверной.

По его словам, когда президент говорил, что ЦБ «подкручивает», он имел в виду не искажение данных, а то, что у регулятора есть влияющие на инфляцию инструменты.

«Это мандат Центрального банка — влиять на инфляцию, в этом смысле, когда инфляция снижается, то это действительно влияние и применение инструментов Центрального банка», — сказал Кудрин.

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25 сентября, комментируя на совещании с членами правительства слова министра экономического развития Максима Орешкина о том, что уже в начале октября годовая инфляция опустится ниже 4%, Путин назвал причиной происходящего «подкрутку» со стороны ЦБ в ожидании вливания в экономику 700 млрд руб., которое задерживается из-за низких темпов освоения средств по реализации нацпроектов.

«Центральный банк в ожидании этих 700 млрд немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей», — сказал президент.

На протяжении трех недель — с 27 августа по 16 сентября — Росстатом фиксировалась дефляция в 0,1%. За неделю с 17 по 23 сентября потребительские цены в России, по данным ведомства, не изменились, в последний раз их прирост отмечался по итогам недели 16–22 июля, после этого цены либо снижались, либо оставались неизменными.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Алексей Кудрин, ЦБ, инфляция
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