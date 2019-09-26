Кудрин не увидел в «подкрутке» со стороны ЦБ искажения статистики

Кудрин не увидел в «подкрутке» со стороны ЦБ искажения статистики

Путин назвал причиной снижения инфляции то, что регулятор подкрутил показатели, но, по словам Кудрина, это надо понимать как использование ЦБ своих инструментов

Алексей Кудрин (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Слова президента Владимира Путина о том, что инфляция снижается из-за «подкрутки» со стороны ЦБ, не следует понимать как искажение статистики. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «РИА Новости».

«Я это воспринял как то, что инструменты так были задействованы, что инфляция пошла ниже, или прогнозируется, что она станет ниже таргетированного уровня», — пояснил Кудрин, отметив, что считает статистику по инфляции достоверной.

По его словам, когда президент говорил, что ЦБ «подкручивает», он имел в виду не искажение данных, а то, что у регулятора есть влияющие на инфляцию инструменты.

«Это мандат Центрального банка — влиять на инфляцию, в этом смысле, когда инфляция снижается, то это действительно влияние и применение инструментов Центрального банка», — сказал Кудрин.