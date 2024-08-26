Россияне стали чаще и больше давать в долг
Россияне стали чаще давать деньги в долг, чем годом ранее, суммы займов тоже увеличились, следует из опроса сервиса Superjob (его результаты есть у РБК).
62% опрошенных заявили, что не берут в долг. Среди тех, кто это делает, 20% рассказали, что обращаются за кредитом в банк, 12% — что берут в долг у родственников, 4% — у друзей и 1% — у коллег. Менее 1% выбрали вариант «у работодателя».
Среди тех, кто обращается в банк, больше мужчин (22% против 18% женщин). Кроме того, в финансовые организации чаще обращаются люди от 35 лет, более молодые предпочитают брать взаймы у родственников.
Наибольшее число опрошенных рассказали, что дают в долг родным (27%) и друзьям (25%). Только 6% сообщили, что могут одолжить деньги коллегам. Никому не дают взаймы 39% респондентов.
Средняя сумма, которую могут одолжить россияне родственникам, — 18 тыс. руб., другу — 14 тыс. руб., коллеге — 8 тыс. руб.
Опрос проводился 459 населенных пунктах всех округов России 11—21 августа, среди 2,5 тыс. респондентов из числа экономически активного населения старше 18 лет с постоянной работой.
По сравнению с прошлогодним аналогичным опросом меньше стало тех, кто берет деньги у банков (на 2%), друзей (на 3%) и коллег (на 1%). У родственников стали занимать на 2% больше. В целом тех, кто одалживает деньги, стало меньше (на 7%).
В 2023-м 47% опрошенных рассказали, что не дают взаймы (то есть на 8% больше, чем сейчас). Чаще стали давать в долг родственникам (на 6%) и друзьям (на 5%), реже — коллегам (на 3%). В прошлом году родным были готовы одолжить 15,8 тыс. руб., друзьям — 11,5 тыс. руб., коллегам — 6,5 тыс. руб., все суммы увеличились в этом году.
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