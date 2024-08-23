Пятая часть россиян оправдала невозврат кредитов

За девять лет доля россиян, считающих, что по веским причинам кредит можно не выплачивать, снизилась почти в два раза. Основной причиной респонденты назвали обстоятельства — например, экономический кризис, развод или болезнь

Фото: Андрей Любимов / РБК

Большинство россиян считают правонарушением отказ от возврата кредита, однако пятая часть граждан допускают невыплату кредита ввиду веских причин, следует из опроса аналитического центра НАФИ (есть у РБК).

Правонарушением невозврат займа считают 71% опрошенных, 20% сочли, что кредит возвращать необязательно. НАФИ отмечает, что портрет представителя первой группы выглядит следующим образом: россиян-семьянин старше 35 лет с высшим образованием; второй группы — молодой человек в возрасте до 35 лет из городов с численностью населения менее 100 тыс. человек и из большой семьи (четверо и более человек).

НАФИ также приводит данные аналогичного опроса за 2015 год. Тогда считали неправильной невыплату кредита 55%, допускали отказ от погашения долга 37%.

Невозврат кредита возможен, если у заемщика есть на то веские основания: среди них — внезапно возникшие обстоятельства, например экономический кризис, болезнь, потеря работы, развод и т.п. (42%), сокрытие банком реальной стоимости кредита (30%), увеличение кредитором в одностороннем порядке размера процентной ставки и платежей (30%).

Опрос проводился по всей России в июне этого года. Численность респондентов — 1,6 тыс. человек.

В июле появились результаты мониторинга «Готовность к переменам» Института социальной политики НИУ ВШЭ, согласно которым доля многодетных семей (три ребенка и более), имеющих кредиты, выросла в 2023 году по отношению к 2022 году на 8 процентных пунктов (п.п.) и составила 67%.

В то же время среди семей с одним или двумя детьми закредитованность снизилась — с 58 до 54% и с 66 до 59% соответственно. Таким образом, многодетные семьи стали лидерами по доле имеющих кредиты, в предыдущие два года на первом месте были семьи с двумя детьми.