Пятая часть россиян оправдала невозврат кредитов
Большинство россиян считают правонарушением отказ от возврата кредита, однако пятая часть граждан допускают невыплату кредита ввиду веских причин, следует из опроса аналитического центра НАФИ (есть у РБК).
Правонарушением невозврат займа считают 71% опрошенных, 20% сочли, что кредит возвращать необязательно. НАФИ отмечает, что портрет представителя первой группы выглядит следующим образом: россиян-семьянин старше 35 лет с высшим образованием; второй группы — молодой человек в возрасте до 35 лет из городов с численностью населения менее 100 тыс. человек и из большой семьи (четверо и более человек).
НАФИ также приводит данные аналогичного опроса за 2015 год. Тогда считали неправильной невыплату кредита 55%, допускали отказ от погашения долга 37%.
Невозврат кредита возможен, если у заемщика есть на то веские основания: среди них — внезапно возникшие обстоятельства, например экономический кризис, болезнь, потеря работы, развод и т.п. (42%), сокрытие банком реальной стоимости кредита (30%), увеличение кредитором в одностороннем порядке размера процентной ставки и платежей (30%).
Опрос проводился по всей России в июне этого года. Численность респондентов — 1,6 тыс. человек.
В июле появились результаты мониторинга «Готовность к переменам» Института социальной политики НИУ ВШЭ, согласно которым доля многодетных семей (три ребенка и более), имеющих кредиты, выросла в 2023 году по отношению к 2022 году на 8 процентных пунктов (п.п.) и составила 67%.
В то же время среди семей с одним или двумя детьми закредитованность снизилась — с 58 до 54% и с 66 до 59% соответственно. Таким образом, многодетные семьи стали лидерами по доле имеющих кредиты, в предыдущие два года на первом месте были семьи с двумя детьми.
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