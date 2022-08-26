«Сбер» вернет прежние условия начисления бонусов с сентября

Летом Сбербанк снизил размер бонусов по требованию ЦБ. Действие меры заканчивается 31 августа, с 1 сентября клиенты банка будут получать их в прежнем размере

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С 1 сентября клиенты «Сбера» будут получать бонусы по программе лояльности «СберСпасибо» в прежних размерах, поскольку перестает действовать требование ЦБ об ограничении эквайринговых комиссий при оплате картами социально значимых услуг и товаров до 1%, сообщили РБК в пресс-службе банка.

По словам гендиректора программы лояльности Андрея Писарева, летние ограничения ЦБ не сильно повлияли на размер бонусов: он уменьшился с 0,5% до 0,3% от суммы покупки в категориях «Транспорт», «Детство», «Косметика», «Электроника и бытовая техника», «Кино», «Развлечения», «Образование», «Здоровье», «Спорт и фитнес», «Супермаркеты», «АЗС», «Одежда и обувь» и «Товары для дома».

При этом за покупки в других категориях, так же как и в магазинах партнеров, либо по специальным акциям программы бонусы начислялись в том же размере.

Сбербанк в программе лояльности вместо рублей начисляет бонусы по курсу «один бонус — один рубль». Ими можно оплачивать до 99% стоимости покупки в магазинах — партнерах программы, возмещать оплату за ЖКХ, кредиты, штрафы, переводить бонусы другому пользователю, на благотворительность и т.д. Конвертировать баллы в рубли могут пользователи премиального уровня программы и пакетов услуг.

Центробанк в марте временно ограничил эквайринговые комиссии до 1%, меру ввели до 31 августа. Льготы получили торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов; а также компании, оказывающие услуги связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма и в сфере перевозки пассажиров.

После этого ряд банков снизили размер кешбэка и начисляемых бонусов по программам лояльности, в частности «Тинькофф», Росбанк, «Русский стандарт», Газпромбанк, Райффайзенбанк.