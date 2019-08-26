ЦБ усложнит банкам выдачу необеспеченных кредитов на срок свыше пяти лет

Банк России изменил методику расчета долговой нагрузки заемщиков для кредитов сроком больше пяти лет. Запрета на такие займы не будет, но они станут менее выгодны для банков

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Центробанк решил «пресечь» практику банков по искусственному увеличению сроков потребительских кредитов — кредиты на сроки свыше пяти лет будут учитываться при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) физлиц как пятилетние. ЦБ вносит изменения в концепцию ПДН, которая вводится с 1 октября 2019 года.

ЦБ обеспокоен двузначными темпами роста необеспеченного кредитования населения и уже дважды за последний год поднимал надбавки к риск-весам по таким кредитам для банков. Чем больше риска для банка несет кредит, тем больше давление на капитал, соответственно, его выдача становится менее выгодной. Но пока что все надбавки к риск-весам рассчитываются в зависимости от полной стоимости кредита (ПСК — годовых процентов).

С октября кроме ПСК при регулировании будет учитываться и долговая нагрузка заемщика, которая будет рассчитываться как сумма среднемесячных платежей по всем кредитам и займам к среднемесячному доходу заемщика. Коэффициенты риска повысятся для всех кредитов, выдаваемых сильно закредитованным заемщикам с показателем ПДН больше 50%, говорил РБК старший директор Fitch Александр Данилов.

Fitch ранее отмечал, что для банков остается возможность обхода ПДН: они могут увеличивать сроки потребительских кредитов, тем самым снижая месячный платеж и сокращая долговую нагрузку клиентов. «Риск связан с тем, что сроки по потребкредитам уже становятся сопоставимы с ипотекой, хотя мотивация платить по ним ниже, особенно в случае кризиса, так как нет залогов. При этом размер кредитов растет», — указывал Данилов.