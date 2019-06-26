Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом Газпромбанка

На новом месте работы Роман Панов будет заниматься развитием сырьевых активов. Из «Росгеологии» его уволили в конце марта после скандала, возникшего из-за некорректного поведения бывшего замглавы госхолдинга Руслана Горринга

Роман Панов (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Бывший руководитель «Росгеологии» Роман Панов перешел в Газпромбанк, он будет занимать в кредитной организации должность первого вице-президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Там уточнили, что Панов будет курировать развитие сырьевых активов, в частности, их развитие на стадии геологоразведки. В банке подчеркнули, что на счету у Панова «существенный опыт в реализации крупных инвестпроектов в этой сфере» в «Газпроме», «Норникеле» и в «Росгеологии».

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