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Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом Газпромбанка
На новом месте работы Роман Панов будет заниматься развитием сырьевых активов. Из «Росгеологии» его уволили в конце марта после скандала, возникшего из-за некорректного поведения бывшего замглавы госхолдинга Руслана Горринга
Роман Панов (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Бывший руководитель «Росгеологии» Роман Панов перешел в Газпромбанк, он будет занимать в кредитной организации должность первого вице-президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Там уточнили, что Панов будет курировать развитие сырьевых активов, в частности, их развитие на стадии геологоразведки. В банке подчеркнули, что на счету у Панова «существенный опыт в реализации крупных инвестпроектов в этой сфере» в «Газпроме», «Норникеле» и в «Росгеологии».

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: «Росгеология», Газпромбанк, Роман Панов, кадровые назначения
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