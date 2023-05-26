Глава «Альфы» оценил, сколько сотрудников банков сможет заменить ИИ
Большие языковые модели (LLM), такие как ChatGPT, могут заменить рутинный умственный труд 30–50 тыс. сотрудников крупнейших банков в течение пяти лет. Об этом сообщил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский на съезде Ассоциации банков «Россия».
«Наши аналитики посчитали, что только в крупнейших банках 30–50 тыс. человек будет высвобождено благодаря LLM-моделям, и это кажется немного, но это не рядовые сотрудники. Это сливки, это творческие, образованные, дорогие специалисты, за которых мы все конкурируем и боремся, за которых страна борется. И 30–50 тыс. — это только в банках за пять лет», — сказал Верхошинский. Он добавил, что в целом по стране речь может идти о сотнях тысяч таких специалистов.
Верхошинский сравнил эти технологии с научно-технической революцией, когда станки и оборудование повысили производительность, а также заменили рутинный физический труд. «Большие языковые модели в ближайшее время заменят рутинный умственный труд», — считает Верхошинский. При этом он подчеркнул, что речь идет не об увольнении специалистов. Таких сотрудников можно и нужно будет «переиспользовать и выжимать из них еще гораздо больше производительности, творческого потенциала, освобождая их от какой-то рутины», говорит Верхошинский. По его мнению, в России есть интеллектуальный потенциал, благодаря которому сектор языковых моделей сможет быть таким же эффективным, как финансовый сектор.
«Россия да Китай — вот два самых продвинутых финансовых рынка. То же само должно произойти в больших языковых моделях», — резюмировал Верхошинский.
Большие языковые модели (LLM) — это масштабные модели искусственного интеллекта, обученные на больших объемах текстовых данных для выполнения различных задач обработки естественного языка. Один из самых известных примеров использования LLM — это ChatGPT. Чат-бот с искусственным интеллектом способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи, давать ответы на вопросы, генерировать изображения по запросу пользователей. Его разработчик — лаборатория OpenAI. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и диалогов с живыми пользователями.