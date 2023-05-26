Глава «Альфы» оценил, сколько сотрудников банков сможет заменить ИИ

По оценкам Альфа-банка, в течение пяти лет технологии ИИ, такие как ChatGPT, заменят рутинный умственный труд до 50 тыс. сотрудников крупных банков. Он сравнил это с научно-технической революцией

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Большие языковые модели (LLM), такие как ChatGPT, могут заменить рутинный умственный труд 30–50 тыс. сотрудников крупнейших банков в течение пяти лет. Об этом сообщил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский на съезде Ассоциации банков «Россия».

«Наши аналитики посчитали, что только в крупнейших банках 30–50 тыс. человек будет высвобождено благодаря LLM-моделям, и это кажется немного, но это не рядовые сотрудники. Это сливки, это творческие, образованные, дорогие специалисты, за которых мы все конкурируем и боремся, за которых страна борется. И 30–50 тыс. — это только в банках за пять лет», — сказал Верхошинский. Он добавил, что в целом по стране речь может идти о сотнях тысяч таких специалистов.

Верхошинский сравнил эти технологии с научно-технической революцией, когда станки и оборудование повысили производительность, а также заменили рутинный физический труд. «Большие языковые модели в ближайшее время заменят рутинный умственный труд», — считает Верхошинский. При этом он подчеркнул, что речь идет не об увольнении специалистов. Таких сотрудников можно и нужно будет «переиспользовать и выжимать из них еще гораздо больше производительности, творческого потенциала, освобождая их от какой-то рутины», говорит Верхошинский. По его мнению, в России есть интеллектуальный потенциал, благодаря которому сектор языковых моделей сможет быть таким же эффективным, как финансовый сектор.

«Россия да Китай — вот два самых продвинутых финансовых рынка. То же само должно произойти в больших языковых моделях», — резюмировал Верхошинский.