Центробанк отозвал лицензию у поволжского банка из третьей сотни

Фото: Андрей Кириллов / Фотобанк Лори

Центробанк отозвал лицензию у банка «Мегаполис». Кредитная организация занимала 234 место в банковской системе России и работала в Чебоксарах.

«Банк «Мегаполис» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения», — говорится в сообщении регулятора.

Материал дополняется.