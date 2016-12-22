ВТБ выиграл у Сбербанка тендер на установку банкоматов в московском метро

Банк ВТБ установит 107 дополнительных банкоматов на станциях Московского метрополитена, говорится в пресс-релизе банка. Установка осуществляется в рамках очередного тендера сроком на пять лет, который банк выиграл 22 марта.
В тендере на размещения банкоматов в московском метро, согласно документам об аукционе, участвовал также Сбербанк.
ВТБ участвовал еще в двух тендерах на установку банкоматов в метро Москвы: в 2015 году он выиграл тендер на установку 124 банкоматов, а в сентябре 2017 года — на установку 94 банкоматов сроком на пять лет, писал РБК. Сбербанк, 101 банкомат которого был установлен в метро до этого, должен был демонтировать свои устройства. Сейчас все банкоматы демонтированы, заявили РБК в Сбербанке.
Количество устройств самообслуживания ВТБ в метро составит 325 устройств, уточнили РБК в банке. Новые банкоматы планируется установить во втором квартале 2018 года.
С начала 2018 года в банкоматах ВТБ, расположенных в Московском метрополитене, клиенты совершили около 900 тыс. операций на сумму более семи млрд рублей — объем ежемесячных транзакций вырос на 45% по сравнению с тем же периодом годом ранее, говорится в пресс-релизе. В среднем в каждом из банкоматов пассажиры совершают около 5000 операций ежемесячно.
Помимо обеспечения метро банкоматами ВТБ реализует эквайринговый проект по безналичной оплате проезда и пополнению карты «Тройка» с помощью банковской карты, а также зарплатный проект для сотрудников метрополитена.
За 2016 год Московский метрополитен перевез 2,378 млрд пассажиров, говорится на его сайте. Ежедневно услугами метрополитена пользуются в среднем более семи млн пассажиров, а в будние дни этот показатель превышает девять млн человек.
Около 56% составляет доля Московского метрополитена в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы.