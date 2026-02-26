 Перейти к основному контенту
0

Ужесточение бюджетного правила: что будет с рублем, инфляцией и ФНБ

Сюжет
Радио РБК
Как ужесточение бюджетного правила и снижение цены отсечения по нефти скажутся на курсе рубля? Об этом в эфире Радио РБК рассказал автор проекта Truevalue Виктор Тунев

Минфин рассматривает возможность ужесточения бюджетного правила, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, это поможет сохранить средства ФНБ, а само решение будет принято в ближайшие недели. На этом фоне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что цена отсечения для нефти может быть снижена с текущих $59 до $45–50 за баррель.

Заявление министра стало для рынка проверкой на прочность, отметил экономист и автор проекта Truevalue Виктор Тунев на Радио РБК. Цель новых параметров бюджетного правила — сократить продажи валюты из ФНБ и снять давление на рубль, но целенаправленного ослабления рубля не допустит ЦБ, поскольку оно противоречит борьбе с инфляцией.

Снижение цены отсечения до $45–50 само по себе не спровоцирует резких движений курса, важнее то, как изменятся расходы бюджета. Если они останутся прежними, это будет проинфляционным фактором, играющим в пользу слабого рубля. При плавном переходе этот эффект будет минимальным.

Виктор Тунев ожидает стабилизации курса на уровне 80 руб. за доллар, но не ждет драматического падения.

Действия Минфина вынуждают пересматривать валютные прогнозы, соглашается старший аналитик по акциям ИК «Айгенис» Александр Сидоров. По его мнению к концу года доллар может стоить 90 руб.

Авторы
Персоны
Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
Ужесточение бюджетного правила: что будет с рублем, инфляцией и ФНБ
 Финансы, 20:07
