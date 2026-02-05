 Перейти к основному контенту
ЦБ пошел на уступки МФО после требования по биометрии

МФО смогут учитывать в капитале займы, полученные у связанных микрокредитных компаний. Это коснется требований по договорам, заключенным до конца февраля 2027 года
Фото: AntonSAN / Shutterstock

Банк России разрешит микрофинансовым организациям (МФО) при расчете собственного капитала учитывать в активах займы, полученные у связанных с ними микрокредитных компаний (МКК). Такие правки регулятор предлагает внести в два своих соответствующих указания, документы с ними размещены на его сайте.

«Микрофинансовая компания вправе включать в состав финансовых активов <...> требования по заключенным с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027 года договорам потребительского онлайнмикрозайма, права требования по которым приобретены <...> у связанной микрокредитной компании», — говорится в проекте поправок.

Послабления нужны для того, чтобы МФО смогли адаптироваться к обязательному использованию биометрии для идентификации клиентов при выдаче онлайн-займов, следует из пояснительной записки.

Биометрические данные: правила для мигрантов и граждан России
База знаний
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В целом поправки вносятся в два одноименных указания Центробанка. Первое продолжает действовать сейчас и утратит силу 1 октября. Второе вступит в силу, начиная с этой даты, в нем прописан срок действия послаблений на все время пока онлайн-займы можно будет учитывать в капитале.

С 1 марта 2026 года микрофинансовые компании (МФК) будут обязаны идентифицировать заемщиков с помощью биометрических данных, если те хотят получить средства онлайн. Если на момент подачи заявки на оформление займа у потенциального клиента не будет сдана биометрия определенного вида, МФК не сможет выдать ему денежные средства.  При оформлении микрозайма офлайн биометрия не потребуется.

Цель нововведения — сделать невозможным оформление микрозайма без ведома человека», — говорил заместитель генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Святик.  По статистике Центробанка, за первые девять месяцев 2025 года число жалоб на микрофинансовые организации выросло на 10% в годовом выражении.

Подобные нововведения при идентификации клиента микрофинансовой компании стали ответом на запросы времени, поясняла со своей стороны управляющий директор МФК «Каранга» Анна Матвеева. Защита данных от мошенников и совершенствование систем безопасности — постоянные задачи, которые стоят как перед участниками рынка, так и перед регулирующими органами, отмечала она.

