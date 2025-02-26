Мосбиржа рассмотрит увеличение времени торгов в выходные

Мосбиржа до конца года обсудит с рынком увеличение времени торгов в выходные дни, рассказал управляющий директор площадки. Но фактическая реализация этой инициативы — перспектива не ближайшего времени, уточнил он

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Московская биржа до конца года планирует обсудить с участниками рынка возможность увеличения времени торгов в выходные дни, сказал управляющий директор по фондовому рынку площадки Борис Блохин в кулуарах конференции «Финансовый рынок. Итоги и новые ориентиры», организованной «Коммерсантом».

«В ближайшее время не планируем [расширять время торгов], так как, безусловно, понимаем, что сама организация торгов в выходные дни — это существенное движение для всей индустрии. Поэтому в ближайшее время расширять не будем, но в какой-то долгосрочной перспективе, в этом году уже, будем обсуждать это расширение», — уточнил Блохин.

Какая именно сессия может появиться на торгах — утренняя или вечерняя, или сразу обе, — пока обсуждается, добавил топ-менеджер биржи. «Будет ли это сразу расширение с внедрением аналогии, как на буднях, утренней и вечерней сессий (это 17 часов), — вопрос. Будет ли это только часть, которая будет реплицировать вечернюю сессию, — все это будем обсуждать», — сказал Блохин.

Мосбиржа планирует запустить торги в выходные дни с 1 марта 2025 года. Но пока они пройдут в экспериментальном режиме, ранее подчеркивала площадка. На старте торгов в выходные инвесторам будут доступны наиболее ликвидные акции, в первую очередь из индекса Мосбиржи (49 бумаг). 1 марта торги будут проходить по сокращенному режиму — с 14:00 до 19:00, 2 марта будет уже полный торговый день — с 9:50 до 19:00. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные будут сужены — максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

С 1 февраля 2025 года торги по субботам и воскресеньям запустила СПБ Биржа. По субботам и воскресеньям инвесторы могут торговать на бирже 53 российскими акциями и паями одного фонда. Изначально площадка проводила торги в выходные с 10:00 до 19:00 мск, но с 22 февраля расширила время торгов ценными бумагами по субботам и воскресеньям до 23:50 мск.