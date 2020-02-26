Китай в три раза обогнал США по числу новых миллиардеров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,52 (+0,6) Quote, 12:20
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 71,24 (+0,78) Quote, 12:20
Глава ВОЗ объяснил опасность заявлений о пандемии коронавируса Общество, 15:32 В Каире похоронили экс-президента Египта Хосни Мубарака Политика, 15:25 ВТБ раскритиковал планы ЦБ по ужесточению требований к крупнейшим банкам Финансы, 15:24 Лавров ответил на слова о встрече министров стран «нормандской четверки» Политика, 15:21 Более 100 туристов покинут закрытый из-за коронавируса отель на Тенерифе Общество, 15:20 Суд отказал убийце Немцова в отмене перевода в тюрьму Общество, 15:16 Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского Общество, 15:02 Пришлось придумать «защиту от дурака»: кейсы по внедрению маркировки Pro, 15:02 Путин поздравил Эрдогана с днем рождения Политика, 14:55 В Москве эвакуировали суды из-за угрозы взрыва Общество, 14:54 «Манчестер Сити» оспорил в CAS решение УЕФА об исключении из еврокубков Спорт, 14:52 Путин потребовал доработать законопроект о пропаганде наркотиков в Сети Общество, 14:47 Путин потребовал наказывать организаторов «групп смерти» в интернете Политика, 14:47 Глава МВД упрекнул ЦБ за запоздалое предоставление данных о банках Общество, 14:42
Финансы ,  
0 

Китай в три раза обогнал США по числу новых миллиардеров

По данным исследовательской компании Hurun, за год число миллиардеров в Китае выросло на 182, а в США — на 59. Мировой столицей по числу богатейших людей остается Пекин — 110
Фото: Reuters

В прошлом году в Китае появилось почти в три раза больше миллиардеров, чем в США, следует из отчета китайской исследовательской компании Hurun. По подсчетам экспертов, в Китае (включая Гонконг и Тайвань) по состоянию на 31 января общее число миллиардеров составило 799, увеличившись на 182.

В Соединенных Штатах за минувший год появилось 59 новых миллиардеров, и их число выросло до 626.

Согласно отчету, мировой столицей по числу миллиардеров (110) пятый год подряд остается Пекин. Для сравнения: в Нью-Йорке, по оценкам экспертов, их проживает 98. В Шэньчжэне число миллиардеров составило 75, а в Гуанчжоу — 45, отмечает SCMP.

По данным Hurun Report, Шанхай впервые обошел по этому показателю Гонконг: там за год появилось 17 новых миллиардеров, а в специальном административном районе Китая — семь (общее число выросло до 83 и 76 соответственно).

Как пишет Reuters со ссылкой на отчет, вспышка коронавируса подорвала вторую по величине экономику в мире, но в то же время привела к росту стоимости акций китайских компаний — участниц фармацевтического рынка, а также занятых в области онлайн-образования и онлайн-игр. Из-за карантина и ограничений на поездки спрос на онлайн-сервисы значительно вырос, что положительно сказалось на состоянии основателя и гендиректора поисковика Baidu Робина Ли, отмечает агентство. Акции запущенной им видеоплатформы iQiyi выросли на 8%, следует из данных исследования.

США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей
Экономика

По словам председателя и старшего аналитика Hurun Report Руперта Хугеверфа, «в Китае сейчас больше миллиардеров, чем в США и Индии вместе взятых». В Индии, согласно отчету, их общее количество составило 137.

Глобальный список Hurun Report возглавил основатель Amazon Джефф Безос ($140 млрд), на втором месте оказался глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($107 млрд), а на третьем — глава Microsoft Билл Гейтс ($106 млрд). Представители Китая в топ-10 списка не попали. Основатель Alibaba Джек Ма ($45 млрд) оказался на 21-м месте.

Согласно исследованию, Россия заняла шестое место по числу миллиардеров во всем мире (91), 72 из них живут в Москве.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Китай, миллиардеры, исследование
Материалы по теме
Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
Бизнес
Forbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера
Бизнес
Количество китайских миллиардеров сократилось на 154 человека
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter