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Российский системно значимый банк впервые возглавит женщина

В Росбанке сменится председатель правления. Весной у банка сменился и собственник — у французской Societe Generale, которая объявила об уходе из России, его выкупил «Интеррос» Владимира Потанина
Наталья Воеводина
Наталья Воеводина (Фото: PLUSforums / Youtube)

В Росбанке сменится председатель правления: место Ильи Полякова займет его заместитель, член правления Наталья Воеводина, курирующая управление и развитие операционной деятельности, ИТ и централизованное управление данными и инновациями, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Это первый случай, когда на пост предправления российского системно значимого банка будет назначена женщина. Всего таких банков в России 13. Помимо Росбанка среди них Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Альфа-банк и другие.

Поляков проработал в Росбанке десять лет, в том числе четыре с половиной года в должности предправления. Совет директоров поблагодарил его за вклад в развитие организации, отметив, что при Полякове Росбанк стал современным технологичным банком и что тот создал «профессиональную и сплоченную команду».

Назначение Воеводиной вступит в силу после одобрения Банком России. К исполнению своих обязанностей на новом посту она приступит 1 ноября.

В апреле «Интеррос» Владимира Потанина договорился о покупке Росбанка и его страхового бизнеса у французской группы Societe Generale, которая решила уйти с российского рынка. Как сообщали источники «Коммерсанта», «Интеррос» купил банк за 0,2–0,3 его капитала, или примерно 40–60 млрд руб. Эксперты оценивали сделку в 0,5 капитала банка. Societe Generale в финансовой отчетности по итогам второго квартала зафиксировала убыток €1,5 млрд с учетом продажи принадлежавшего ей Росбанка и его страхового бизнеса.

В июне «Интеррос» сообщил, что в ближайшее время не рассматривает возможность изменений в руководстве Росбанка и поддерживает действующую команду. 

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Росбанк системно значимые банки
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