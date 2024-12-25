Компании из США стали чаще испытывать трудности с выплатой кредитов

Американские компании стали чаще объявлять дефолты по кредитам, которые не могут выплатить. FT связывает это с попытками рефинансирования дешевых кредитов, выданных после пандемии коронавируса.

Компании из США стали чаще объявлять дефолты по проблемным кредитам (junk loans), сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на отчету Moody’s.

За год до октября 2024-го число таких дефолтов на мировом рынке (большинство из них приходятся на США) выросло до 7,2% — это самый высокий показатель с конца 2020 года. Процент дефолтов по срочным кредитам в США вырос до десятилетних максимумов.

Газета пишет, что это связано с попытками рефинансирования дешевых кредитов, выданных после пандемии коронавируса. Высокие процентные ставки оказали негативное влияние на компании с большими долгами.

«В условиях низких процентных ставок было выпущено много облигаций, и для проявления стресса, вызванного высокими ставками, потребовалось время. Это [тенденция к дефолтам] может сохраниться до 2025 года», — сказал управляющий кредитным портфелем в UBS Asset Management Дэвид Мехлин.

Компании пытаются искать способы продления сроков погашения долгов, многие из дефолтов оказались связаны с так называемыми обменными сделками по проблемным кредитам: в них сроки погашения продлевались, условия кредитования менялись, чтобы заемщик мог избежать банкротства, но из-за этого кредиторы получали меньше денег. Глава отдела аналитики частного рынка в S&P Global Ratings Рут Янг указала, что на такие сделки в этом году пришлось более половины дефолтов, что является историческим максимумом.

В первой половине декабря Bloomberg сообщал, что компании все чаще используют рынок «мусорных» облигаций (junk bond) США объемом $1,4 трлн для рефинансирования существующих задолженностей. Согласно данным Barclays, почти 80% продаж таких облигаций были направлены на рефинансирование долгов — это стало самым высоким показателем по крайней мере с 2010 года. В этом году по состоянию на начало декабря было продано новых высокодоходных облигаций всего на $59 млдр, что является одним из самых низких показателей за более чем десятилетие.