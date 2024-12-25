Компании из США стали чаще испытывать трудности с выплатой кредитов
Компании из США стали чаще объявлять дефолты по проблемным кредитам (junk loans), сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на отчету Moody’s.
За год до октября 2024-го число таких дефолтов на мировом рынке (большинство из них приходятся на США) выросло до 7,2% — это самый высокий показатель с конца 2020 года. Процент дефолтов по срочным кредитам в США вырос до десятилетних максимумов.
Газета пишет, что это связано с попытками рефинансирования дешевых кредитов, выданных после пандемии коронавируса. Высокие процентные ставки оказали негативное влияние на компании с большими долгами.
«В условиях низких процентных ставок было выпущено много облигаций, и для проявления стресса, вызванного высокими ставками, потребовалось время. Это [тенденция к дефолтам] может сохраниться до 2025 года», — сказал управляющий кредитным портфелем в UBS Asset Management Дэвид Мехлин.
Компании пытаются искать способы продления сроков погашения долгов, многие из дефолтов оказались связаны с так называемыми обменными сделками по проблемным кредитам: в них сроки погашения продлевались, условия кредитования менялись, чтобы заемщик мог избежать банкротства, но из-за этого кредиторы получали меньше денег. Глава отдела аналитики частного рынка в S&P Global Ratings Рут Янг указала, что на такие сделки в этом году пришлось более половины дефолтов, что является историческим максимумом.
В первой половине декабря Bloomberg сообщал, что компании все чаще используют рынок «мусорных» облигаций (junk bond) США объемом $1,4 трлн для рефинансирования существующих задолженностей. Согласно данным Barclays, почти 80% продаж таких облигаций были направлены на рефинансирование долгов — это стало самым высоким показателем по крайней мере с 2010 года. В этом году по состоянию на начало декабря было продано новых высокодоходных облигаций всего на $59 млдр, что является одним из самых низких показателей за более чем десятилетие.
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