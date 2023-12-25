Экс-зампреда ЦБ освободили от наказания по делу о растрате

Бывшего заместителя председателя Центробанка Константина Корищенко и его предполагаемого партнера Максима Пальчуна освободили из-за истечения срока давности. Дело касалось банкротства Инвестбанка в 2013-м

Константин Корищенко и Максим Пальчун (слева)

Мосгорсуд освободил экс-зампреда ЦБ Константина Корищенко, приговоренного к семи годам колонии по делу о растрате, из-за истечения срока давности, сообщила пресс-служба столичных судов.

На том же основании от наказания освободили бизнесмена и его предполагаемого партнера Максима Пальчуна. «Корищенко и Пальчун из-под стражи освобождены», — говорится в сообщении.

Приговор им Таганский районный суд вынес в сентябре. Корищенко признали виновным в растрате 1,4 млрд руб., спровоцировавшей в 2013 году банкротство Инвестбанка, где он был председателем правления. Пальчун тоже получил семь лет. Фигурантов дела обязали заплатить штраф в размере 1 млн руб. каждый, а по иску Агентства по страхованию вкладов суд постановил взыскать 549 млн руб.

По версии обвинения, вывод активов Инвестбанка в 2013 году произошел с помощью подконтрольных юридических лиц, которые в обмен получили фиктивные векселя и поручительства. В декабре 2013 года в головном офисе финансовой организации прошли обыски, в результате чего обслуживание клиентов было приостановлено. В банке ссылались на панику вкладчиков, которые «неверно интерпретировали сообщения в СМИ и на форумах», поэтому возникли сложности с удовлетворением запросов на досрочный возврат вкладов.

«Коммерсантъ» писал, что в уголовном деле против экс-зампреда ЦБ речь идет о растрате принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд». Держателем паев от имени иностранной компании был Максим Пальчун. По версии следствия, Корищенко был организатором этой схемы.

Следствие пришло к выводу, что действия фигурантов дела привели к банкротству кредитной организации. Корищенко и Пальчуна задержали в 2021 году.

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Корищенко был зампредом ЦБ с 2002 по 2008 год, затем два года был президентом Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), которая на тот момент принадлежала регулятору. После этого он возглавил российский офис американского инвестбанка Merrill Lynch, а в 2012-м стал предправления Инвестбанка. Кредитная организация на тот момент занимала 84-е место в стране по размеру активов.

ЦБ в декабре 2014 года отозвал лицензию у Инвестбанка. Тогда же регулятор подал иск о признании этой финансовой организации банкротом.