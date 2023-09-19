Суд приговорил экс-зампреда ЦБ к семи годам колонии

Бывший зампред Банка России Костантин Корищенко получил срок по делу о растрате из рухнувшего Инвестбанка. Отзыв лицензии у организации стал одним из первых в масштабной расчистке банковского сектора

Константин Корищенко (Фото: moscowcourts / Telegram)

Во вторник, 19 сентября, Таганский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима финансиста и экс-зампреда Банка России Константина Корищенко, передает корреспондент РБК. Корищенко признали виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 1,4 млрд руб., спровоцировавшей в 2013 году банкротство Инвестбанка, в котором тот занимал должность председателя правления.

Второй фигурант процесса — бизнесмен и предполагаемый партнер Корищенко Максим Пальчун — получил семь лет колонии.

Обоих суд также оштрафовал на 1 млн руб. и лишил права занимать управляющие должности в коммерческих организациях на три года.

Корищенко был задержан и отправлен в СИЗО в июне 2021 года. На тот момент он руководил кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). В июне 2022 года суд освободил его под домашний арест, но спустя еще год с небольшим вернул в изолятор.

Как бывший менеджер ЦБ оказался причастен к делу рухнувшего Инвестбанка

На посту зампреда ЦБ Корищенко проработал с 2002 по 2008 год, затем два года был президентом Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), которая тогда еще принадлежала регулятору. В 2010-м Корищенко перешел в банковский бизнес, возглавив российский офис американского инвестбанка Merrill Lynch, а в 2012-м стал предправления Инвестбанка. Кредитная организация на тот момент занимала 84-е место в стране по размеру активов.

Инвестбанк лишился лицензии в один день с двумя другими игроками. В конце 2013 года ЦБ как раз приступил к началу масштабной расчистки сектора.

Изначально у Инвестбанка начались сложности в исполнении обязательств перед клиентами, а 13 декабря он лишился лицензии ЦБ. В комментарии регулятора отмечалось, что банк предоставлял недостоверную отчетность, а необходимое досоздание резервов приведет к полной утрате капитала. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предварительно оценивало объем выплат физлицам-вкладчикам Инвестбанка в 29,4 млрд руб. — на тот момент это был второй по величине случай после краха Мастер-банка. «Дыра» в капитале кредитной организации впоследствии достигла 60 млрд руб.

«Коммерсантъ» писал, что в уголовном деле против экс-зампреда ЦБ речь идет о растрате принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд». Держателем паев от имени иностранной компании был Максим Пальчун. По версии следствия, Корищенко был организатором этой схемы. «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела отмечал, что вывод активов состоялся в декабре 2013 года. В сентябре 2013-го «Ведомости» сообщили, что Корищенко покинул пост предправления Инвестбанка.

Корищенко — не единственный фигурант дел вокруг банкротства Инвестбанка. Почти сразу после отзыва лицензии УВД Центрального округа Москвы начало расследовать дело о крупных хищениях из кредитной организации. В мае 2015 года сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали одного из акционеров Инвестбанка Сергея Мастюгина. Он вместе с исполняющей обязанности предправления банка Ольгой Боргардт получил срок по делу о преднамеренном банкротстве. Еще четыре человека из числа собственников и топ-менеджеров Инвестбанка проходили по делу о растрате. АСВ как конкурсный управляющий кредитной организации также привлекло Корищенко и еще около десяти «лиц, контролировавших банк», к субсидиардной ответственности. В феврале 2022 года Корищенко был признан банкротом, а его финансовый управляющий пытался освободить финансиста от субсидиарной ответственности по делу Инвестбанка, но суд оставил изначальное решение в силе.