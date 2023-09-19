 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 103,09 (+0,06) Инвестиции, 18 сен, 16:50 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 96,65 (+0,01) Инвестиции, 18 сен, 16:50
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении из-за ситуации в Карабахе Политика, 15:15
Последствия взрывов у жилых домов в Карабахе. Видео Политика, 15:14
Зеленые горизонты БРИКС: кто станет глобальным лидером новой экономики Новая экономика, 15:11
Минобороны сообщило о сбитом украинском штурмовике Су-25 Политика, 15:10
Футболист «Спартака» рассказал о предложении из итальянского клуба Спорт, 15:08
На какую антивозрастную методику сделать ставку. Советы косметолога РБК и Вирсавия, 15:08
Блокадникам и участникам обороны Ленинграда выплатят по ₽50 тыс. Общество, 14:58
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
The Times связала «автора плана переворота» в Грузии с разведкой Украины Политика, 14:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:51
«Куньлунь» прервал серию поражений в КХЛ благодаря 56 сейвам голкипера Спорт, 14:50
Умер бывший вице-премьер РСФСР академик Чичканов Политика, 14:50
Украина пригрозила запретить часть импорта из Венгрии и Польши Политика, 14:44
В Citi сообщили о медвежьих настроениях в высокотехнологичном секторе Инвестиции, 14:43
Финансы ,  
0 

Суд приговорил экс-зампреда ЦБ к семи годам колонии

Экс-зампред ЦБ Корищенко получил 7 лет колонии по делу о растрате
Бывший зампред Банка России Костантин Корищенко получил срок по делу о растрате из рухнувшего Инвестбанка. Отзыв лицензии у организации стал одним из первых в масштабной расчистке банковского сектора
Константин Корищенко
Константин Корищенко (Фото: moscowcourts / Telegram)

Во вторник, 19 сентября, Таганский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима финансиста и экс-зампреда Банка России Константина Корищенко, передает корреспондент РБК. Корищенко признали виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 1,4 млрд руб., спровоцировавшей в 2013 году банкротство Инвестбанка, в котором тот занимал должность председателя правления.

Второй фигурант процесса — бизнесмен и предполагаемый партнер Корищенко Максим Пальчун — получил семь лет колонии.

Обоих суд также оштрафовал на 1 млн руб. и лишил права занимать управляющие должности в коммерческих организациях на три года.

Корищенко был задержан и отправлен в СИЗО в июне 2021 года. На тот момент он руководил кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). В июне 2022 года суд освободил его под домашний арест, но спустя еще год с небольшим вернул в изолятор.

Как бывший менеджер ЦБ оказался причастен к делу рухнувшего Инвестбанка

На посту зампреда ЦБ Корищенко проработал с 2002 по 2008 год, затем два года был президентом Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), которая тогда еще принадлежала регулятору. В 2010-м Корищенко перешел в банковский бизнес, возглавив российский офис американского инвестбанка Merrill Lynch, а в 2012-м стал предправления Инвестбанка. Кредитная организация на тот момент занимала 84-е место в стране по размеру активов.

Инвестбанк лишился лицензии в один день с двумя другими игроками. В конце 2013 года ЦБ как раз приступил к началу масштабной расчистки сектора.

Читайте на РБК Pro
Ждет ли США неминуемый крах: что говорят зарубежные эксперты
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика

Изначально у Инвестбанка начались сложности в исполнении обязательств перед клиентами, а 13 декабря он лишился лицензии ЦБ. В комментарии регулятора отмечалось, что банк предоставлял недостоверную отчетность, а необходимое досоздание резервов приведет к полной утрате капитала. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предварительно оценивало объем выплат физлицам-вкладчикам Инвестбанка в 29,4 млрд руб. — на тот момент это был второй по величине случай после краха Мастер-банка. «Дыра» в капитале кредитной организации впоследствии достигла 60 млрд руб.

«Коммерсантъ» писал, что в уголовном деле против экс-зампреда ЦБ речь идет о растрате принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд». Держателем паев от имени иностранной компании был Максим Пальчун. По версии следствия, Корищенко был организатором этой схемы. «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела отмечал, что вывод активов состоялся в декабре 2013 года. В сентябре 2013-го «Ведомости» сообщили, что Корищенко покинул пост предправления Инвестбанка.

Корищенко — не единственный фигурант дел вокруг банкротства Инвестбанка. Почти сразу после отзыва лицензии УВД Центрального округа Москвы начало расследовать дело о крупных хищениях из кредитной организации. В мае 2015 года сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали одного из акционеров Инвестбанка Сергея Мастюгина. Он вместе с исполняющей обязанности предправления банка Ольгой Боргардт получил срок по делу о преднамеренном банкротстве. Еще четыре человека из числа собственников и топ-менеджеров Инвестбанка проходили по делу о растрате. АСВ как конкурсный управляющий кредитной организации также привлекло Корищенко и еще около десяти «лиц, контролировавших банк», к субсидиардной ответственности. В феврале 2022 года Корищенко был признан банкротом, а его финансовый управляющий пытался освободить финансиста от субсидиарной ответственности по делу Инвестбанка, но суд оставил изначальное решение в силе.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Банки Инвестбанк Константин Корищенко Банк России растрата ЦБ
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал об освобождении обвиняемого в хищении экс-зампреда ЦБ
Общество
В Москве задержали бывшего зампреда ЦБ
Общество