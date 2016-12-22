VTB Capital по ошибке приписали дефолт по бондам

VTB Capital, входящей в группу ВТБ, ошибочно приписали дефолт по облигациям. Это произошло из-за неправильной классификации иностранным депозитарием обязательств эмитента. На репутации ВТБ это не отразится, считают эксперты

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Сообщение «О предстоящем корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — VTB Capital plc» по облигациям выпуска XS0842323601 с погашением в 2019 году на 5 млн руб. размещено на сайте Национального расчетного депозитария (НРД). Информация о дефолте поступила от иностранного депозитария, указывается в сообщении НРД.

В пресс-службе группы ВТБ, в которую входит VTB Capital, РБК сообщили, что информация о дефолте является ошибочной. «Это некорректная информация. Облигации VTB Capital PLC (ISIN XS0842323601) представляют собой структурный продукт, выпущенный в интересах клиента (credit-linked note) и не являются безусловным кредитным обязательством VTB Capital PLC. Информация на сайте НРД в отношении дефолта появилась в результате ошибочной интерпретации иностранным депозитарием информации о корпоративных действиях, связанных с базовым активом данного структурного продукта. В настоящее время ведется работа по исправлению указанной информации», — говорится в ответе пресс-службы ВТБ на запрос РБК.

«Сумма слишком незначительная в случае с VTB Capital, чтобы можно было говорить о проблемах с ликвидностью. Это явно техническая проблема», — говорит начальник отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков.

По словам генерального директора УК «Спутник — Управление капиталом» Александра Лосева, «с платежеспособными эмитентами с международными рейтингами такие ошибки происходят крайне редко». Это тот случай, который рынок не заметит, полагает он. Младший вице-президент агентства Moody’s Петр Паклин также ​​​считает, что эта «техническая заминка» не должна отразиться на репутации «ВТБ Капитала».

Такие недоразумения урегулируются в течение двух, максимум трех дней, говорит Волков.​