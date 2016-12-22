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Пенсионный фонд обнаружил 19 млн «лакомых» для НПФ «молчунов»
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Пенсионный фонд обнаружил 19 млн «лакомых» для НПФ «молчунов»
Финансы, 25 дек, 19:53
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Пенсионный фонд обнаружил 19 млн «лакомых» для НПФ «молчунов»
19 млн самых привлекательных клиентов — в возрасте 30–50 лет с большими остатками на счетах — доверяют средства ПФР. Эти данные впервые раскрыл ПФР. В связи с этим НПФ имеет смысл активизировать привлечение, считают эксперты
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Cтатистику о портрете «молчунов» (это граждане, которые оставили пенсионные накопления в Пенсионном фонде России, ПФР) и клиентов негосударственных фондов (НПФ) РБК предоставил ПФР. В ней содержатся данные о возрастном распределении клиентов НПФ и «молчунов», среднем размере счета по разным категориям будущих пенсионеров и другие сведения.

До этого участники пенсионного рынка — ни НПФ, ни ПФР, ни Центробанк как его регулятор — не раскрывали столь подробных характеристик «молчунов» и застрахованных лиц в фондах, и было неизвестно, остались ли в ПФР привлекательные для НПФ клиенты. «Считается, что НПФ уже убедили всех граждан с большими счетами перейти к ним и что средний счет клиентов в ПФР небольшой», — говорит управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Открытая статистика это мнение подтверждала: согласно данным ПФР, средний счет застрахованного лица в нем — 40 509 руб., а средний счет граждан, доверивших свои накопления НПФ, — 66 965 руб., следует из данных Центробанка.

Однако сделанный ПФР анализ данных о среднем счете в разбивке по разным категориям будущих пенсионеров показывает другую картину.

На счете будущего пенсионера в ПФР самой интересной для НПФ возрастной категории — от 30 до 50 лет, по данным ПФР, хранится в среднем 78 286 руб. Согласно статистике ПФР, клиентов в этой возрастной категории у НПФ больше всего — возраст 68% застрахованных в НПФ лиц составляет от 30 до 50 лет. «Официальных данных о среднем счете клиентов НПФ в указанной возрастной категории нет, ни ЦБ, ни ПФР эти сведения не собирают, — указывает гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. — Но если сделать срез по среднему счету клиентов НПФ в той же возрастной категории, цифра будет похожая».

Причем, как показывает статистика ПФР, таких «лакомых» для НПФ клиентов у ПФР еще много. Это 46% из 41,3 млн «молчунов», то есть почти 19 млн человек. Таким образом, в денежном выражении речь идет почти о 1,5 трлн руб. «Получается, что почти половина «молчунов» остаются привлекательными для НПФ», — констатирует Митрофанов.

Всего в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) участвуют 75,7 млн россиян. Согласно данным ПФР, в 2017 году 41,3 млн россиян оставались «молчунами» — в ПФР они оставили около 1,8 трлн руб. Согласно статистике Центробанка на 30 сентября, в НПФ перешли 34,4 млн человек с 2,3 трлн руб. на счетах.

Осознанный выбор

«Большинство «молчунов» остались в ПФР сознательно, — указывает аналитик АКРА Юрий Ногин​. — Особого доверия к пенсионной системе среди россиян нет». Те граждане, у которых накопились большие счета, как правило, живут в крупных городах, у них хорошая белая зарплата и высокий уровень финансовой грамотности. Они с недоверием относятся в целом к пенсионной системе, в которой правительство никак не может прийти к единой концепции, бесконечно проводит реформы и продлевает мораторий на накопительную часть пенсии, поясняет он.

Сами НПФ тоже не способствуют тому, чтобы граждане им доверяли, продолжает Ногин. Во-первых, отмечает он, до сих пор не введена фидуциарная ответственность (материальная ответственность руководства фонда перед клиентами. — РБК). Во-вторых, среди крупных фондов только НПФ Сбербанка раскрывает, в бумаги каких эмитентов он инвестирует. Это подогревает недоверие граждан — невозможно узнать, куда вложена будущая пенсия и можно ли ее вернуть. Кроме того, настораживают последние события, связанные с косвенной санацией фондов группы «Открытие» (НПФ электроэнергетики, «ЛУКОЙЛ-гарант» и РГС), которым, по данным ЦБ, выделят более 40 млрд руб., добавляет эксперт.

Еще одна причина приверженности столь большого числа состоятельных будущих пенсионеров ПФР — людям этой возрастной категории сложнее продать полис ОПС, добавляет Митрофанов. «Одним из основных каналов продаж является банковский, а россияне от 30 до 50 лет менее контактны — они не так часто ходят в банки, а предпочитают получать все услуги онлайн. В результате НПФ трудно до них добраться и убедить перейти к ним», — рассказывает эксперт.

Кроме того, уровень географического проникновения НПФ неравномерный — например, в Поволжье и на Урале, где много промышленных предприятий, НПФ работали активно и привлекли большую часть населения, говорит Околеснов. Он поясняет, что переманивать клиентов фондам в регионах легче ввиду более низкой финансовой грамотности, в то время как из-за ее более высокого уровня в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах НПФ столкнулись с недоверием граждан.

Среди тех, кто следит за деятельностью НПФ, недоверие подогревает и доходность НПФ, которая ниже доходности ПФР. Так, в третьем квартале ВЭБ (инвестирует большую часть пенсионных накоплений «молчунов») заработал для граждан 8,5% годовых, а НПФ, согласно данным ЦБ, — только 8,3%. Как объясняли РБК эксперты, главная причина невысокой доходности фондов — в заметной доле акций в портфелях НПФ, при том что российский фондовый рынок не продемонстрировал в этом году положительной динамики, а также в снижении ставок по депозитам.

Как правило, у НПФ другое отношение к риску, чем у консервативного ВЭБа, поэтому большинство фондов ухудшили результат из-за падения стоимости акций, указывает гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. Так, по данным ЦБ на 30 июня, НПФ инвестировали в акции около 17,8% пенсионных накоплений, а ПФР не инвестировал в акции ничего. С начала года индекс ММВБ потерял 5,70%, индекс РТС — 0,72% (или 6,4% в пересчете на рубли), приводит Лосев данные Bloomberg. Кроме того, некоторые НПФ инвестировали существенные суммы в ценные бумаги связанных сторон или проекты собственников, которые по разным причинам не принесли больших прибылей, добавляет он.

Стимул активизироваться​

Последние два года, по словам Околеснова, фонды сфокусировались именно на привлечении «молчунов» и именно в крупных городах. Тем не менее за январь—ноябрь 2017 года в ПФР поступило меньше заявлений на перевод в НПФ пенсионных накоплений, чем за аналогичный период прошлого года: 2,9 млн против 7 млн. Причины внешние, указывают участники рынка. В июле ПФР закрыл прием заявлений через самый популярный канал — удостоверяющие центры (УЦ), — после того как летом Счетная палата выявила нарушения в их работе.

Переманивание «молчунов» остается ключевым источником новых средств для НПФ, поэтому агрессивное привлечение будет продолжаться, уверены опрошенные РБК участники рынка. «В ПФР еще почти 16 млн «молчунов» со средним счетом более 78 тыс. — это огромная и привлекательная для всех НПФ аудитория. Поэтому каждый фонд, глядя на раскрытые ПФР данные, может активизироваться и начать привлечение», — считает Митрофанов. Эти данные — хороший показатель, что НПФ не потеряют интерес к агрессивному привлечению, согласен аналитик АКРА Юрий Ногин.

НПФ, чтобы изменить ситуацию и больше заинтересовать наиболее состоятельных граждан, до сих пор доверяющих ПФР, могут начать с малого — раскрывать конкретные бумаги, куда именно они вкладывают пенсионные деньги, указывают эксперты: э​то повысит уровень доверия граждан, они смогут удостовериться, что их деньги вложены в надежные активы, уверен Ногин.​

«Раскрытие списка акций или облигаций простому человеку ничего не скажет, а вот многолетний рост счета станет весомым аргументом», — парирует Лосев. Самый надежный способ убедить перейти в НПФ тех «молчунов», которые сознательно остались в ПФР, — это стабильно из года в год показывать доходность выше, чем ПФР, отмечает он: «Причем доходность должна быть выше и других финансовых инструментов, например депозитов».

«Но главное — власть должна определиться, как дальше будет функционировать пенсионная система, что будет с НПФ, концепцией ИПК (индивидуальный пенсионный капитал. — РБК) пенсионерами. В состоянии неопределенности недоверие граждан будет расти, фонды будут продолжать инвестировать в вызывающие вопросы активы, а пенсионная система никогда не заработает эффективно», — заключает Ногин.

Автор: Анна Холявко.
Теги: НПФ , ПФР , «молчуны» , Пенсионный фонд России
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