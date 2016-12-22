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ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Союзный»
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Союзный»
Финансы, 08:44
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Союзный»
Московский банк «Союзный» лишился лицензии. В ЦБ объяснили, что давно следили за его деятельностью из-за «сомнительных операций». За последний год Центробанк шесть раз вводил ограничения для работы «Союзного»
Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

Зарегистрированный в Москве банк «Союзный» лишился лицензии из-за многочисленных нарушений закона, сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Там отметили, что основным направлением работы «Союзного» была выдача кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. «При этом надзорным органом регулярно выявлялась недооценка кредитного риска, в связи с чем к банку неоднократно применялись меры воздействия по адекватной оценке принимаемых рисков», — рассказали в ЦБ.

Кроме того, в работе «Союзного» регулятор обнаружил нарушения, связанные с исполнением законодательства по части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Последнее в ЦБ объяснили неполнотой сведений, которые банк отправлял регулятору об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В ЦБ сообщили, что долгое время следили за деятельностью «Союзного» из-за «сомнительных операций». «При этом, несмотря на проведенную надзорным органом с банком работу, снижения объема указанных операций не происходило», — говорится в сообщении регулятора.

В третьем квартале 2018 года «Союзный» начал проводить операции с высоким риском, которые были связаны с продажей наличной выручки торгово-розничным компаниям. Как считают в ЦБ, это говорит о том, что собственники банка не намерены препятствовать «вовлеченности в сомнительную деятельность» своих клиентов.

По данным регулятора на 1 октября, «Союзный» занимал 239-е место в банковской системе России. После отзыва лицензии в «Союзном» назначили временную администрацию, которая будет работать до назначения ликвидатора в соответствии с законодательством.

На сайте банка сообщается, что он работает на финансовом рынке более 20 лет, а с 2012 года приоритетным направлением стратегии его развития стало кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. В 2016-м Национальное рейтинговое агентство присвоило «Союзному» рейтинг кредитоспособности на уровне «BBB+» со стабильным прогнозом.

По данным СПАРК, с 14 июля 2016 года 20,99% банка «Союзный» принадлежат итальянскому архитектору Лафранко Чирилло, получившему в 2014 году российское гражданство. В 2016-м он стал совладельцем анапской фирмы ООО «Шумринка», которая занимается выращиванием винограда.

Ранее в четверг Центробанк отозвал лицензию у екатеринбургского Уралтрансбанка (196-е место в банковской системе России).

Автор: Константин Нагаев.
Теги: ЦБ , лицензия
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