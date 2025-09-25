Набиуллина призвала не идти на «штрафной круг» в борьбе с инфляцией

Для Центробанка важно взять рост цен под контроль и «не уйти на штрафной круг» в этом вопросе

Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

При борьбе с инфляцией Центробанку важно «не уйти на штрафной круг», считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Для Банка [России], для себя мы видим вызов [в том, чтобы] окончательно взять инфляцию под контроль. Что называется, не промахнуться и не уйти на штрафной круг, если продолжать спортивные аналогии», — сказала Набиуллина в ходе Международного банковского форума.

Кроме того, для ЦБ вместе с правительством вызовом является развитие рынков капитала и дать дополнительные стимулы для финансирования инвестиционных проектов и повышения производительности труда.

12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку с 18 до 17%, хотя большинство аналитиков ожидали снижения до 16%. В отличие от прошлых лет Банк России не торопится со смягчением денежно-кредитной политики.

«Мы впервые проходим полноценный экономический цикл, и сейчас выходим из перегрева. Вот предыдущие эпизоды были внешними шоками. Происходила резкая остановка экономики, причем практически одномоментно, по широкому кругу отраслей. Выстреливала вверх безработица, инфляция, всплеск инфляции. Но после преодоления первоначального всплеска инфляции мы могли тогда быстро снижать ставки. Сейчас процесс выхода из перегрева, он не резкий, он постепенный. Именно поэтому мы не видим ни роста безработицы, ни столь быстрого замедления устойчивой инфляции», — отметила Набиуллина.