Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%

С начала года российские банки выдали клиентам старше 60 лет кредитов на 15–20% больше, чем год назад, показывает статистика крупнейших кредитных бюро. Но ссуды получают только надежные заемщики

Фото: Александр Щербак / «Коммерсантъ»

Российские банки заметно нарастили размер потребкредитов, которые выдаются клиентам старше 60 лет, показала статистика, опубликованная Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). В январе—августе 2019 года средняя сумма потребительской ссуды в России увеличилась до 180,4 тыс. руб., что на 12,7% больше, чем годом ранее. Однако в категории кредитов для граждан от 60 до 65 лет рост суммы составил 21,7% (до 136,3 тыс. руб.). Размер ссуд для клиентов старше 65 лет подскочил на 19,8% (до 99,7 тыс. руб.).

Данные других крупных БКИ подтверждают эту тенденцию. По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.). Суммы займов для потребителей старше 60 лет растут более высокими темпами, соглашается гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин (три крупнейших бюро покрывают практически весь банковский сектор). Он, однако, подчеркивает, что в абсолютном выражении средний размер потребкредитов для пенсионеров остается относительно низким — 95 тыс. руб.

Почему банки заинтересовались пенсионерами