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Финансы ,  
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Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
С начала года российские банки выдали клиентам старше 60 лет кредитов на 15–20% больше, чем год назад, показывает статистика крупнейших кредитных бюро. Но ссуды получают только надежные заемщики
Фото: Александр Щербак / «Коммерсантъ»

Российские банки заметно нарастили размер потребкредитов, которые выдаются клиентам старше 60 лет, показала статистика, опубликованная Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). В январе—августе 2019 года средняя сумма потребительской ссуды в России увеличилась до 180,4 тыс. руб., что на 12,7% больше, чем годом ранее. Однако в категории кредитов для граждан от 60 до 65 лет рост суммы составил 21,7% (до 136,3 тыс. руб.). Размер ссуд для клиентов старше 65 лет подскочил на 19,8% (до 99,7 тыс. руб.).

Данные других крупных БКИ подтверждают эту тенденцию. По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.). Суммы займов для потребителей старше 60 лет растут более высокими темпами, соглашается гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин (три крупнейших бюро покрывают практически весь банковский сектор). Он, однако, подчеркивает, что в абсолютном выражении средний размер потребкредитов для пенсионеров остается относительно низким — 95 тыс. руб.

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Почему банки заинтересовались пенсионерами

  • Даже после выхода на пенсию многие россияне продолжают работать, отмечает старший аналитик группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Фактический ежемесячный уровень дохода данной категории заемщиков может оказаться заметно выше величины пенсии».
  • Для банков клиенты старше 60 становятся привлекательнее в том числе из-за повышения пенсионного возраста, считает Лагуткин. При этом их долговая нагрузка ниже, чем у других категорий. Клиенты пенсионного возраста могут как воспользоваться кредитными продуктами, так и оформить перевод пенсии на счет в банке, отмечает директор департамента аналитики и развития розничного бизнеса Московского кредитного банка Рустам Идрисов.
  • «Динамика располагаемых доходов пенсионеров с учетом ежегодных индексаций могла позитивно повлиять на уровень одобрения и лимиты для соответствующей категории заемщиков», — говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

«С ростом среднего размера потребкредита снижается количество выданных данным заемщикам ссуд», — замечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В НБКИ подчеркивают, что такие тенденции отражают избирательность кредиторов: банки увеличивают лимиты кредитования только для узкой группы пожилых заемщиков.

ВТБ не отмечает рост среднего размера потребкредитов для пенсионеров, заявили в пресс-службе банка. Суммы потребкредитов не выросли, но продажи в сегменте 60+ немного увеличились, сказал Идрисов; по его словам, это связано с разработкой специальных предложений для пенсионеров. Сбербанк отказался от комментариев, а Совкомбанк и Почта Банк, которые также специализируются на обслуживании пенсионеров, не ответили на запросы РБК.

Подробнее о том, чем объясняется рост объема кредитов для пенсионеров и к чему он приведет, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, потребкредитование
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