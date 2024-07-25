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Финансы ,  
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Борцы с коррупцией заинтересовались князем Монако Альбером II

Группа государств, выступающих против коррупции — GRECO — призвала повысить прозрачность деятельности князя и ограничить его возможности влиять на решения, в которых он или его семья могут быть заинтересованы
Альбер II
Альбер II (Фото: IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press)

Группа государств, выступающих против коррупции (GRECO) рекомендовала Монако принять меры по борьбе с конфликтами интересов, в том числе обеспечив большую прозрачность в отношении роли князя Монако Альбера II, передает Bloomberg.

GRECO рекомендовала королевству, которое назвала местом, «где преобладает культура осмотрительности», провести масштабные реформы, направленные на борьбу с конфликтами интересов, взяточничеством и другими неправомерными действиями.

Группа в том числе раскритиковала князя Альбера, поскольку он обладает «неофициальным княжеским правом вето» и играет «фундаментальную роль» в некоторых вопросах и при этом не подлежит судебному преследованию и дистанцируется от повседневной работы исполнительной власти. GRECO отметила, что повышение прозрачности в отношении Альбера позволит гражданам и СМИ «убедиться в том, что он добросовестно осуществляет свою власть».

Группа сослалась на материал Bloomberg Businessweek, в котором шла речь о государственных контрактах и разрешениях, выданных компаниям, контролируемым племянниками князя Альбера — Андреа и Пьером Казираги. В связи с этим был выдвинут призыв отстранить его от принятия решений, в которых он или его семья заинтересованы.

В GRECO также посчитали, что в Монако отсутствует антикоррупционная стратегия в отношении лиц, занимающих высшие руководящие должности, и говорится, что это «может отражать отсутствие решимости разрешить проблему».

Принять какие-либо меры Монако должно до 2025 года.

Князю Альберу II 66 лет. Его родители — князь Ренье III и принцесса Грейс (Келли). Он взошел на престол в 2005 году после смерти своего отца. Его супруга — принцесса Шарлин (Уиттсток), бывшая спортсменка-пловчиха, младше него на 30 лет.

Монако — конституционная монархия.

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Фото:theFATF / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Рекомендации последовали на фоне того, что около месяца назад Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) добавила королевство в свой серый список — туда попадают государства, со слабыми режимами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Монако Альбер II коррупция
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