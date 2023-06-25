Российские банки понизили курсы валют

Накануне, на фоне «марша справедливости» Пригожина и его подразделений ЧВК «Вагнер» на Москву, российские банки резко повысили курсы валют. На фоне отказа Пригожина от своих планов курсы отскочили на несколько рублей

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-банк и другие крупнейшие российские банки утром 25 июня снизили курсы валют сразу на несколько рублей, следует из информации в приложении банков.

Так, в «Сбере» по состоянию на 12:00 мск курсы установлены на уровне 89,79 руб. за доллар и 95,75 руб. за евро по сравнению с 90,09 руб. за доллар и 96,06 руб. за евро накануне.

«Наши клиенты могут приобрести валюту по обновленному выгодному курсу. При этом мы по-прежнему не наблюдаем повышенного спроса, а 90% операций клиентов приходится на продажу иностранной валюты», — сообщили РБК в пресс-службе банка.

В приложении «Тинькофф» курсы покупки валют установлены на уровне 89,4 руб. за доллар и 97,4 руб. за евро по сравнению с 91,1 руб. за доллар и 99,25 руб. за евро накануне.

Также свои курсы понизили:

Альфа-банк — с 96,77 руб. за доллар и 106,21 руб. за евро до 90 руб. за доллар и 99 руб. за евро;

ВТБ — с 94,5 руб. за доллар и 102,5 руб. за евро до 91,81 руб. за доллар и 100,41 руб. за евро.

Газпромбанк — с 97,3 руб. за доллар и 104,3 руб. за евро до 91,85 руб. за доллар и 98 руб. за евро;

Райффайзенбанк — с 97,55 руб. за доллар и 106,4 руб. за евро до 92,46 руб. за доллар и 98,96 руб. за евро.

Токен USDT на бирже Binance в 12:00 мск торговался на уровне 84,69 руб. На 24 июня курс Центробанка установлен на уровне 84,1 руб. за доллар и 91,5 руб. за евро.

Банки резко повысили курсы валют после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Президент России Владимир Путин обвинил его в предательстве, а ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

К вечеру субботы ЧВК отказалась от похода на столицу. Пригожин сообщил, что колонны вагнеровцев уйдут в тыловые лагеря. Урегулировать ситуацию удалось благодаря посредничеству белорусского президента Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина.