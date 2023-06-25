Российские банки понизили курсы валют

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
Умер соавтор Конституции и один из основателей «Яблока» Виктор Шейнис Политика, 13:15
Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область Политика, 13:06
В Приморье нашли тела двух из троих утонувших детей Общество, 13:01
Украина призвала исключить Россию из УЕФА и ФИФА из-за крымских клубов Спорт, 12:49
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 12:48
В офисе Зеленского захотели провести «саммит мира» на Украине Политика, 12:43
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье Общество, 12:40
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В Ростовской области восстановили работу автовокзалов Политика, 12:32
Российские банки понизили курсы валют Финансы, 12:22
Дацюк и Федоров вошли в топ-20 лучших выборов на драфте в истории НХЛ Спорт, 12:20
В Москве перенесли назначенные на понедельник ЕГЭ и ОГЭ Общество, 12:06
Три сегмента российских ИТ-продуктов и ключевые игроки в них РБК и Softline, 12:05
«Сага о Ведьмаке»: сколько зарабатывают на приключениях Геральта из Ривии Технологии и медиа, 12:00
Чеченский спецназ объявил о возвращении в зону спецоперации из Ростова Политика, 11:55
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Российские банки понизили курсы валют

Российские банки понизили курсы валют
Накануне, на фоне «марша справедливости» Пригожина и его подразделений ЧВК «Вагнер» на Москву, российские банки резко повысили курсы валют. На фоне отказа Пригожина от своих планов курсы отскочили на несколько рублей
Евро/Рубль EUR/RUB ₽92,340 +0,17% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽84,700 +0,77% Купить
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-банк и другие крупнейшие российские банки утром 25 июня снизили курсы валют сразу на несколько рублей, следует из информации в приложении банков.

Так, в «Сбере» по состоянию на 12:00 мск курсы установлены на уровне 89,79 руб. за доллар и 95,75 руб. за евро по сравнению с 90,09 руб. за доллар и 96,06 руб. за евро накануне.

«Наши клиенты могут приобрести валюту по обновленному выгодному курсу. При этом мы по-прежнему не наблюдаем повышенного спроса, а 90% операций клиентов приходится на продажу иностранной валюты», — сообщили РБК в пресс-службе банка.

В приложении «Тинькофф» курсы покупки валют установлены на уровне 89,4 руб. за доллар и 97,4 руб. за евро по сравнению с 91,1 руб. за доллар и 99,25 руб. за евро накануне.

Также свои курсы понизили:

  • Альфа-банк — с 96,77 руб. за доллар и 106,21 руб. за евро до 90 руб. за доллар и 99 руб. за евро;
  • ВТБ — с 94,5 руб. за доллар и 102,5 руб. за евро до 91,81 руб. за доллар и 100,41 руб. за евро.
  • Газпромбанк — с 97,3 руб. за доллар и 104,3 руб. за евро до 91,85 руб. за доллар и 98 руб. за евро;
  • Райффайзенбанк — с 97,55 руб. за доллар и 106,4 руб. за евро до 92,46 руб. за доллар и 98,96 руб. за евро.

Токен USDT на бирже Binance в 12:00 мск торговался на уровне 84,69 руб. На 24 июня курс Центробанка установлен на уровне 84,1 руб. за доллар и 91,5 руб. за евро.

Читайте на РБК Pro
Как россиянину купить квартиру в Европе в условиях санкций
MAAG вместо Zara и семь брендов из Ирана: как меняются торговые центры
«Новая Саудовская Аравия». Как страна избавляется от нефтяной экономики
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ

Банки резко повысили курсы валют после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Президент России Владимир Путин обвинил его в предательстве, а ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

К вечеру субботы ЧВК отказалась от похода на столицу. Пригожин сообщил, что колонны вагнеровцев уйдут в тыловые лагеря. Урегулировать ситуацию удалось благодаря посредничеству белорусского президента Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Банки курсы валют рубль ЧВК Вагнер
Материалы по теме
Воронежский губернатор сообщил об уходе ЧВК «Вагнер» из региона
Политика
Власти сообщили о повреждении 10 тыс. кв. м дорог в Ростове техникой ЧВК
Политика
Токаев провел заседание Совбеза из-за ситуации с ЧВК «Вагнер» в России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter