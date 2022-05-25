Частные инвесторы в марте забрали рекордную сумму с брокерских счетов

В марте частные инвесторы забрали рекордный объем денег с брокерских счетов. Опрошенные РБК эксперты связывают отток средств с высокими ставками по вкладам и невозможностью полноценно торговать на бирже

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За март 2022 года объем денежных средств на брокерских счетах частных инвесторов сократился на 27%, с 950,4 млрд до 689,7 млрд руб., следует из статистики, опубликованной Банком России. Это самый мощный отток с 1 января 2018 года (с этой даты ЦБ ведет статистику). Мартовский объем денег на брокерских счетах частных инвесторов к апрелю стал соответствовать показателям осени 2020 года. Речь идет именно о свободных денежных средствах, без учета вложенных в ценных бумаги и другие инструменты.

В марте частные инвесторы выводили с брокерских счетов как рубли, так и валюту. Так, объем денежных средств в рублях к 1 апреля сократился с 433,8 млрд до 316,7 млрд руб. Объем денежных средств в валюте — с 516 млрд до 373 млрд руб. Даже с учетом корректировки курса показатель сократился почти на треть. Одновременно с сокращением объем валютных денежных средств на брокерских счетах частных инвесторов сравнялся с объемом рублевых. С середины прошлого года и до 1 февраля 2022-го объем валютных средств на брокерских счетах как минимум вдвое превышал объем рублевых.

Куда ушли деньги с брокерских счетов

Перед тем как перейти к сокращению, объем рублевых средств на брокерских счетах частных инвесторов сделал резкий рывок, за февраль увеличившись с 357,7 млрд до 433,8 млрд руб. Этот рост сопровождался сокращением средств частных инвесторов в долговых ценных бумагах (с 2,9 трлн до 2,7 трлн руб.) и в акциях и паях инвестфондов (с 9 трлн до 7,6 трлн руб.).

В феврале инвесторы массово продавали активы, объясняет начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин. Первой причиной распродаж было ожидание повышения ключевой ставки ФРС. «Американский рынок корректировался, и мы двигались вслед за ним. Были агрессивные распродажи в облигациях, и это давило на рисковые инструменты — акции», — объясняет он.

Второй причиной стало признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и начало специальной военной операции на Украине. «Пиковые распродажи активов происходили в районе 23 и 24 февраля», — указывает Кучин. С 28 февраля, после серии жестких санкций, по решению Банка России торги в фондовой секции Московской биржи были приостановлены. Эта пауза продлилась до 21 марта.

Денежные средства, полученные от продажи активов, в марте многие перенаправляли на банковские депозиты, говорит Кучин. В начале марта ставки по депозитам (как рублевым, так и валютным) в банках значительно выросли после решения ЦБ о повышении ключевой ставки до 20%.

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Об оттоке денежных средств с брокерских счетов в пользу депозитов говорит и главный инвестиционный стратег ITI Сapital Искандер Луцко. Дополнительно подкрепляло отток и закрытие торгов на бирже, добавляет он. Резкое увеличение денежных средств на брокерских счетах по итогам февраля эксперт связывает с наличием у инвесторов открытых маржинальных позиций (с кредитным плечом). «Они [инвесторы] докладывали денежные средства на счета, чтобы закрыть позиции, потому что рынок обвалился», — объясняет он.

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев обращает внимание на то, что в большей степени с брокерских счетов уходили именно валютные денежные средства. «Их отток может объясняться ограничением операций с иностранными ценными бумагами, расчеты за которые шли в валюте. Частные инвесторы искали иное применение для валюты, забирая ее с брокерских счетов», — допускает он.

Во второй половине июня часть денежных средств может вернуться на рынок, ожидает Кучин. Это будут деньги с депозитов под высокие ставки, часть таких вкладов заканчивает действие в начале июня. «Учитывая нынешний курс, полагаю, что прежде всего граждане будут выбирать валюту (туда перейдет львиная часть), и какое-то время эти деньги будут находиться на [брокерских] счетах. Возможно, этот спрос поддержит доллар. Также ожидаем, что часть средств с этих депозитов перейдет в акции, прежде всего российские», — предполагает он.