Частные инвесторы в марте забрали рекордную сумму с брокерских счетов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 58,87 (-1,51) Инвестиции, 24 мая, 15:58
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 56,97 (-1,24) Инвестиции, 24 мая, 15:58
С видом на Москву-реку: жилой комплекс с приватными двориками РБК и Primavera, 08:33
Производители труб предупредили о падении экспорта более чем на 30% Бизнес, 08:30
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Каролину» благодаря 30 сейвам Шестеркина Спорт, 08:22
Производитель «Русского стандарта» сократил выпуск водки Бизнес, 08:22
Мультипликаторы «сдуваются»: как верно оценивать акции на падающем рынке Pro, 08:21
Суд подтвердил законность лицензии «Евроонко» Пресс-релиз, 08:00
Психолог Шина Айенгар: чем меньше вариантов, тем лучше решение Pro, 07:56
ОАЭ впервые за два года отправили нефть в Европу Бизнес, 07:54
Белгородская область продлила желтый уровень террористической опасности Политика, 07:34
Частные инвесторы в марте забрали рекордную сумму с брокерских счетов Финансы, 07:30
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 07:30
Экс-начальник радиотехнических войск ВКС признался в коррупции Политика, 07:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:25
Задорнов представил аргументы против объединения банка «Открытие» с ВТБ Финансы, 07:00
Финансы ,  
0 

Частные инвесторы в марте забрали рекордную сумму с брокерских счетов

В марте частные инвесторы забрали рекордный объем денег с брокерских счетов. Опрошенные РБК эксперты связывают отток средств с высокими ставками по вкладам и невозможностью полноценно торговать на бирже
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

За март 2022 года объем денежных средств на брокерских счетах частных инвесторов сократился на 27%, с 950,4 млрд до 689,7 млрд руб., следует из статистики, опубликованной Банком России. Это самый мощный отток с 1 января 2018 года (с этой даты ЦБ ведет статистику). Мартовский объем денег на брокерских счетах частных инвесторов к апрелю стал соответствовать показателям осени 2020 года. Речь идет именно о свободных денежных средствах, без учета вложенных в ценных бумаги и другие инструменты.

В марте частные инвесторы выводили с брокерских счетов как рубли, так и валюту. Так, объем денежных средств в рублях к 1 апреля сократился с 433,8 млрд до 316,7 млрд руб. Объем денежных средств в валюте — с 516 млрд до 373 млрд руб. Даже с учетом корректировки курса показатель сократился почти на треть. Одновременно с сокращением объем валютных денежных средств на брокерских счетах частных инвесторов сравнялся с объемом рублевых. С середины прошлого года и до 1 февраля 2022-го объем валютных средств на брокерских счетах как минимум вдвое превышал объем рублевых.

Куда ушли деньги с брокерских счетов

Перед тем как перейти к сокращению, объем рублевых средств на брокерских счетах частных инвесторов сделал резкий рывок, за февраль увеличившись с 357,7 млрд до 433,8 млрд руб. Этот рост сопровождался сокращением средств частных инвесторов в долговых ценных бумагах (с 2,9 трлн до 2,7 трлн руб.) и в акциях и паях инвестфондов (с 9 трлн до 7,6 трлн руб.).

В феврале инвесторы массово продавали активы, объясняет начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин. Первой причиной распродаж было ожидание повышения ключевой ставки ФРС. «Американский рынок корректировался, и мы двигались вслед за ним. Были агрессивные распродажи в облигациях, и это давило на рисковые инструменты — акции», — объясняет он.

Второй причиной стало признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и начало специальной военной операции на Украине. «Пиковые распродажи активов происходили в районе 23 и 24 февраля», — указывает Кучин. С 28 февраля, после серии жестких санкций, по решению Банка России торги в фондовой секции Московской биржи были приостановлены. Эта пауза продлилась до 21 марта.

Денежные средства, полученные от продажи активов, в марте многие перенаправляли на банковские депозиты, говорит Кучин. В начале марта ставки по депозитам (как рублевым, так и валютным) в банках значительно выросли после решения ЦБ о повышении ключевой ставки до 20%.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Helena Lopes / Pexels Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно
Статьи
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Статьи
Pro
Фото: Anton Vaganov / Reuters Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ
Статьи
Pro
Какой рубль выгоден государству — сильный или слабый?
Статьи
Pro
Встань на мое место: пять главных принципов клиентоориентированности
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора
Прогнозы
Pro
Фото: insta_photos / Shutterstock Что делать с ETF: мнения аналитиков
Статьи

Правительство предложило отменить налог на доходы с вкладов на два года
Финансы
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Об оттоке денежных средств с брокерских счетов в пользу депозитов говорит и главный инвестиционный стратег ITI Сapital Искандер Луцко. Дополнительно подкрепляло отток и закрытие торгов на бирже, добавляет он. Резкое увеличение денежных средств на брокерских счетах по итогам февраля эксперт связывает с наличием у инвесторов открытых маржинальных позиций (с кредитным плечом). «Они [инвесторы] докладывали денежные средства на счета, чтобы закрыть позиции, потому что рынок обвалился», — объясняет он.

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев обращает внимание на то, что в большей степени с брокерских счетов уходили именно валютные денежные средства. «Их отток может объясняться ограничением операций с иностранными ценными бумагами, расчеты за которые шли в валюте. Частные инвесторы искали иное применение для валюты, забирая ее с брокерских счетов», — допускает он.

Во второй половине июня часть денежных средств может вернуться на рынок, ожидает Кучин. Это будут деньги с депозитов под высокие ставки, часть таких вкладов заканчивает действие в начале июня. «Учитывая нынешний курс, полагаю, что прежде всего граждане будут выбирать валюту (туда перейдет львиная часть), и какое-то время эти деньги будут находиться на [брокерских] счетах. Возможно, этот спрос поддержит доллар. Также ожидаем, что часть средств с этих депозитов перейдет в акции, прежде всего российские», — предполагает он.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Маргарита Мордовина
Инвестиции банковские вклады
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter