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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Финансы ,  
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Система «Мир» заинтересовалась оплатой покупок с помощью скана лица
Система карт «Мир» обсуждает возможность запуска проекта по оплате покупок с помощью биометрии лица, говорят источники РБК. Для платежа не нужны будут наличные и карты. Но 1–2% населения нельзя идентифицировать по одному признаку
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Платежная система «Мир» рассматривает возможность запуска сервиса по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц. Об этом РБК рассказали два источника на банковском рынке и два представителя компаний, специализирующихся на разработке биометрических и платежных решений.

Система «Мир» работает над таким способом оплаты, рассказал РБК один из банкиров. НСПК (оператор платежной системы «Мир») действительно сейчас обсуждает возможность использования биометрии лица для оплаты покупок, подтвердил второй источник, отметив, что эта тема, в частности, поднималась на заседании одной из рабочих групп с участием ЦБ и банков. Рабочих групп с участием представителей платежного рынка и производителей оборудования пока не было, говорит он, их проведение возможно в будущем.

Одним из обсуждаемых вопросов является вопрос добавления к данным биометрии лица еще одного идентификатора, чтобы обезопасить платежи, уточняет источник РБК. В качестве таких идентификаторов могут выступать мимика или голос. «То есть покупателю нужно будет посмотреть в камеру, а потом еще подмигнуть или произнести фразу», — объяснил он.

Рамочную модель платежей с помощью биометрии лица «Мир» может презентовать уже летом текущего года, знает третий источник. Но сроки реального запуска проекта, по его словам, система еще не определила.

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В зоне внимания НСПК находятся все современные платежные технологии и тренды отрасли, указали в пресс-службе компании, добавив, что «технология платежей с использованием биометрии также изучается».

ЦБ изучает «различные подходы в рамках развития платежных технологий, в том числе связанные с использованием биометрии», сообщили РБК в пресс-службе регулятора. Дополнительные комментарии преждевременны, добавили там.

Сейчас на российском рынке существует несколько аналогичных проектов, которые позволяют оплачивать покупки с помощью изображения лица. Около года назад VisionLabs и российская платежная система SWiP запустили сервис по оплате покупок с помощью селфи SelfieToPay в сети общепита «Пять звезд» и в Mediacafe в Москве. Летом к системе добавились сеть пиццерий Papa John’s и кофейни Cofix. В апреле 2019 года торговая сеть «Магнит» с теми же компаниями SWiP и VisionLabs начала тестирование технологии, которая позволяет приобрести товары с помощью терминала оплаты, сканирующего лицо покупателя, рассказали РБК в пресс-службе «Магнита».

Для оплаты по селфи необходимо скачать приложение на смартфон, добавить банковскую карту Visa, Mastercard или «Мир», а потом отсканировать лицо. Оплатить покупку можно без использования наличных, «пластика» или мобильного телефона — достаточно посмотреть на камеру, установленную рядом с кассой.

Технология оплаты покупок с помощью биометрии безопаснее, чем банковские карты, поэтому платежные системы смотрят в сторону биометрии, рассуждает глава Национального платежного совета Алма Обаева. «Карту можно украсть, а ПИН-код — подделать, с лицом же такое не случится», — говорит Обаева, но предупреждает, что биометрия может быть дороже, чем карточные платежи.

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Основными рисками биометрической идентификации являются вероятность совершения ошибочных платежей и отсутствие нормативных документов: неизвестно, кто будет нести ответственность за ошибочную идентификацию, рассказал директор по развитию «Прософт-Биометрикс» Александр Горшков. «Когда системе нужно опознать плательщика из десятков и сотен тысяч пользователей, то точность идентификации уже не будет 100%. В таком случае кто-то за кого-то может преднамеренно или случайно расплатиться. Одно дело, если это небольшие суммы, как, например, за пиццу, и совсем другое, когда это будет крупная покупка», — отмечает эксперт. Примерно 1–2% населения не могут быть идентифицированы по тому или иному биометрическому признаку, поэтому надо предусматривать многофакторную систему идентификации, заключает он.

Подробнее о плюсах и минусах оплаты с помощью биометрии по лицу читайте в материале РБК «Pro».

Автор: Евгения Чернышова
Теги: НСПК, Платежи, биометрия
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