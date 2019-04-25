Система «Мир» заинтересовалась оплатой покупок с помощью скана лица

Система карт «Мир» обсуждает возможность запуска проекта по оплате покупок с помощью биометрии лица, говорят источники РБК. Для платежа не нужны будут наличные и карты. Но 1–2% населения нельзя идентифицировать по одному признаку

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Платежная система «Мир» рассматривает возможность запуска сервиса по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц. Об этом РБК рассказали два источника на банковском рынке и два представителя компаний, специализирующихся на разработке биометрических и платежных решений.

Система «Мир» работает над таким способом оплаты, рассказал РБК один из банкиров. НСПК (оператор платежной системы «Мир») действительно сейчас обсуждает возможность использования биометрии лица для оплаты покупок, подтвердил второй источник, отметив, что эта тема, в частности, поднималась на заседании одной из рабочих групп с участием ЦБ и банков. Рабочих групп с участием представителей платежного рынка и производителей оборудования пока не было, говорит он, их проведение возможно в будущем.

Одним из обсуждаемых вопросов является вопрос добавления к данным биометрии лица еще одного идентификатора, чтобы обезопасить платежи, уточняет источник РБК. В качестве таких идентификаторов могут выступать мимика или голос. «То есть покупателю нужно будет посмотреть в камеру, а потом еще подмигнуть или произнести фразу», — объяснил он.

Рамочную модель платежей с помощью биометрии лица «Мир» может презентовать уже летом текущего года, знает третий источник. Но сроки реального запуска проекта, по его словам, система еще не определила.