Суд отказал инвесторам в признании остановки торгов 24 февраля незаконной

Суд не признал незаконным предписание ЦБ об остановке утренних торгов на Мосбирже 24 февраля 2022 года. Подавшие иск и оценившие свой ущерб более чем в 140 млн руб. частные инвесторы планируют оспаривать это решение

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Суд отказал частным инвесторам в признании незаконной остановки торгов на Московской бирже в феврале 2022 года, следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью», — указано в картотеке. Решение было принято 25 марта 2024 года.

Суд отказал в удовлетворении требований, подтвердил в разговоре с РБК один из частных инвесторов, присутствовавший на заседании. Он рассказал, что истцы в рамках заседания подали несколько ходатайств. В частности, они просили суд запросить у Банка России оригинал предписания об остановке торгов. «На представленном в суде предписании не было подписи уполномоченного лица, были только фамилия и инициалы [заместителя председателя ЦБ Филиппа] Габунии», — сказал собеседник РБК. Но суд отклонил это ходатайство. Также суд отклонил ходатайство о привлечении к участию в заседании представителей Московской биржи, указал он.

«Мы считаем, что было принято неправомерное решение, и планируем обратиться в апелляцию», — отметил инвестор.

РБК направил запросы в Банк России и на Московскую биржу.

Как ранее писал РБК, инвесторы просили суд признать недействительными предписания регулятора на остановку торгов на Мосбирже в 7:52 мск 24 февраля 2022 года и на возобновление торгов в 9:50 мск. В качестве третьих лиц к делу привлечены Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ, осуществляет расчеты по сделкам на бирже). Иск был подан в апреле 2023 года. По состоянию на 25 марта 2024 года истцами по делу значатся 19 частных лиц, еще 11 человек привлечены к делу в качестве иных лиц. Общую сумму ущерба от остановки торгов инвесторы ранее оценивали более чем в 140 млн руб.

24 февраля 2022 года утренняя сессия (она считается дополнительной) на Мосбирже открылась согласно установленному графику — в 7:00 мск. Но спустя несколько минут торги на всех рынках площадки были остановлены на фоне падения индекса IMOEX2, отслеживающего динамику дополнительных сессий.

В 10:00 торги возобновились в рамках основной торговой сессии, но падение индексов Мосбиржи ускорилось. По итогам дня 24 февраля российский фондовый рынок понес максимальные за всю свою историю потери — индекс Мосбиржи (в него входит более 40 наиболее ликвидных российских акций) упал на 33,28%. В моменте индекс рухнул более чем на 45%, до 1681,55 пункта, индекс РТС — почти на 50%. После этого Банк России принял решение об окончательной остановке торгов на бирже. Возобновились торги только 21 марта 2022 года.