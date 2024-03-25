 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Суд отказал инвесторам в признании остановки торгов 24 февраля незаконной

Суд не признал незаконным предписание ЦБ об остановке утренних торгов на Мосбирже 24 февраля 2022 года. Подавшие иск и оценившие свой ущерб более чем в 140 млн руб. частные инвесторы планируют оспаривать это решение
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Суд отказал частным инвесторам в признании незаконной остановки торгов на Московской бирже в феврале 2022 года, следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью», — указано в картотеке. Решение было принято 25 марта 2024 года.

Суд отказал в удовлетворении требований, подтвердил в разговоре с РБК один из частных инвесторов, присутствовавший на заседании. Он рассказал, что истцы в рамках заседания подали несколько ходатайств. В частности, они просили суд запросить у Банка России оригинал предписания об остановке торгов. «На представленном в суде предписании не было подписи уполномоченного лица, были только фамилия и инициалы [заместителя председателя ЦБ Филиппа] Габунии», — сказал собеседник РБК. Но суд отклонил это ходатайство. Также суд отклонил ходатайство о привлечении к участию в заседании представителей Московской биржи, указал он.

«Мы считаем, что было принято неправомерное решение, и планируем обратиться в апелляцию», — отметил инвестор.

РБК направил запросы в Банк России и на Московскую биржу.

Как ранее писал РБК, инвесторы просили суд признать недействительными предписания регулятора на остановку торгов на Мосбирже в 7:52 мск 24 февраля 2022 года и на возобновление торгов в 9:50 мск. В качестве третьих лиц к делу привлечены Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ, осуществляет расчеты по сделкам на бирже). Иск был подан в апреле 2023 года. По состоянию на 25 марта 2024 года истцами по делу значатся 19 частных лиц, еще 11 человек привлечены к делу в качестве иных лиц. Общую сумму ущерба от остановки торгов инвесторы ранее оценивали более чем в 140 млн руб.

Инвесторы оценили убытки от остановки торгов на бирже в феврале 2022 года
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

24 февраля 2022 года утренняя сессия (она считается дополнительной) на Мосбирже открылась согласно установленному графику — в 7:00 мск. Но спустя несколько минут торги на всех рынках площадки были остановлены на фоне падения индекса IMOEX2, отслеживающего динамику дополнительных сессий.

В 10:00 торги возобновились в рамках основной торговой сессии, но падение индексов Мосбиржи ускорилось. По итогам дня 24 февраля российский фондовый рынок понес максимальные за всю свою историю потери — индекс Мосбиржи (в него входит более 40 наиболее ликвидных российских акций) упал на 33,28%. В моменте индекс рухнул более чем на 45%, до 1681,55 пункта, индекс РТС — почти на 50%. После этого Банк России принял решение об окончательной остановке торгов на бирже. Возобновились торги только 21 марта 2022 года.

Видеокадры из суда, где арестовали еще трех фигурантов дела о теракте

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика

Дрон-камикадзе атаковал «Газель» на трассе в Белгородской области

Названа самая продаваемая книга прошедшей зимы

Опубликован список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы на месте теракта. Видео

Летевший в Стамбул самолет вынужденно сел в Волгограде из-за пьяного пассажира

Опубликована таблица по дивидендам российских компаний
Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Банк России торги Мосбиржа
Материалы по теме
Суд впервые изъял акции частных инвесторов из-за незаконной приватизации
Финансы
Инвесторы оценили убытки от остановки торгов на бирже в феврале 2022 года
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 100,37 (+0,15) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 92,78 (+0,16) Инвестиции, 16:44
Насколько вероятен рост террористической угрозы в Европе Политика, 20:55
Забившего семь голов Овечкина признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 20:46
МЧС опубликовало имена 95 погибших при теракте в «Крокусе» Общество, 20:45
Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор Общество, 20:41
«Союз МС-25» с россиянином, белоруской и американкой пристыковался к МКС Технологии и медиа, 20:27
Суд отказал инвесторам в признании остановки торгов 24 февраля незаконной Финансы, 20:16
Россия объявила демарш австралийскому дипломату из-за поста в Telegram Политика, 20:09
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Белгородской области дроны атаковали машину, пострадал мужчина Политика, 20:03
Эмин Агаларов рассказал, от чего зависит восстановление «Крокуса» Бизнес, 19:58
FinEx опубликовал цены заблокированных фондов, подлежащих обмену Инвестиции, 19:58
Минобрнауки назвало дату старта приемной кампании в вузах Общество, 19:39
В «БКС Мир инвестиций» назвали пять акций для среднесрочных инвесторов Инвестиции, 19:28
«Дочка» «Газпрома» купит 27,5% в операторе «Сахалина-2» вместо НОВАТЭКа Бизнес, 19:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:23