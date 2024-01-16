Инвесторы оценили убытки от остановки торгов на бирже в феврале 2022 года

Инвесторы оценили свои убытки от остановки торгов на Мосбирже 24 февраля 2022 года в 140 млн руб. Они требуют суд признать предписание ЦБ об остановке торгов недействительным

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Убытки частных инвесторов от остановки торгов на Московской бирже утром 24 февраля 2022 года — в день начала военной операции на Украине — могли составить более 140 млн руб., сообщила представитель группы частных инвесторов на заседании по иску к Банку России, который начал рассматривать Арбитражный суд Москвы, передал корреспондент РБК. О споре стало известно еще в октябре прошлого года, но сумма претензий до сих пор не раскрывалась.

Озвученная сумма не является окончательной, подсчитаны убытки только шести частных инвесторов, которые присоединились к иску, уточнил в комментарии РБК представитель заявителей. По его словам, оценка убытков еще ведется. Как объяснил представитель истцов, инвесторы из-за остановки торгов не смогли закрыть маржинальные позиции, что привело к долгам перед брокерами и последующим убыткам. Представитель полагает, что, если бы торги не были остановлены, инвесторы могли бы успеть закрыть позиции до более глубокого падения рынка, понеся убытки по собственным вложениям, но при этом избежав долгов перед брокерами.

«Мы полагаем, что обстоятельства, при которых Центральный банк издал распоряжение [об остановке торгов], не подпадали под случаи, описанные в положении «О Центральном банке Российской федерации». Центробанк издал эти распоряжения не в соответствии со своей компетенцией, не в соответствии с законодательством РФ», — указал представитель истцов. Кроме того, он добавил, что приостановка торгов на утренней сессии 24 февраля 2022 года не подпадает под случаи, описанные в правилах Московской биржи.

Представители Банка России, напротив, считают, что продолжение торгов утром 24 февраля 2022 года могло нанести еще больший убыток инвесторам. Выступая в суде, они указали, что продолжение торгов могло привести к еще большей волатильности котировок на инструменты, так как торговая сессия является дополнительной и в ней принимает участие малое количество инвесторов. «Помимо того, что 24 февраля возникли значительные геополитические риски, которые привели к существенным экономическим рискам, Центральному банку необходимо было приостановить дополнительную торговую сессию для того, чтобы можно было выработать алгоритм действий, чтобы можно было противостоять тем вызовам и рискам, которые были», — объяснили представители регулятора и выступили против требований истцов.

Выслушав позиции сторон, Арбитражный суд Москвы объявил перерыв в заседании до 26 января 2024 года.

Чего хотят добиться частные инвесторы

С исковым заявлением к Банку России группа частных инвесторов обратилась в октябре 2023 года. В качестве третьих лиц к делу привлечены Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ, осуществляет расчеты по сделкам на бирже). Также заявители ходатайствовали о привлечении к делу ряда российских брокеров — «Финама», «Открытия Брокера», брокера ВТБ и БКС, но арбитраж отклонил это ходатайство. На 15 января 2024 года истцами по делу значатся 23 человека, еще пятеро привлечены к делу как заинтересованные лица.

Инвесторы просят суд признать недействительными предписания регулятора на остановку торгов на Мосбирже в 7:52 мск 24 февраля 2022 года и на возобновление торгов в 9:50 мск, а также признать незаконным бездействие, которое, по мнению инвесторов, проявил регулятор. Вторая часть требований — о бездействии регулятора, которое выразилось «в неисполнении прямых обязательств по оперативному выявлению и противодействию кризисным ситуациям, защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках» — в конце ноября 2023 года была выделена в отдельное производство, которым будет заниматься Московский городской суд, следует из документов картотеки арбитражных дел.

Утренняя сессия торгов на Московской бирже 24 февраля 2022 года открылась в 7:00 мск. Спустя несколько минут торги на всех рынках были остановлены на фоне падения индекса IMOEX2, отслеживающего динамику дополнительных сессий, более чем на 11%.

В 10:00 торги возобновились, но уже в рамках основной торговой сессии, а падение индексов площадки усилилось. По итогам дня 24 февраля российский фондовый рынок понес максимальные за всю свою историю потери — индекс Мосбиржи (в него входит более 40 наиболее ликвидных российских акций) упал на 33,28%. В моменте индекс рухнул более чем на 45%, до 1681,55 пункта, индекс РТС — почти на 50%. После этого Банк России принял решение об окончательной остановке торгов на бирже, пауза продлилась до 21 марта 2022 года.