Следствие попросило об аресте управляющего филиала ВТБ в Ярославле

О сути предъявленных обвинений пока не сообщается. В самом банке заявили о сотрудничестве ВТБ с правоохранительными органами

Илья Гофтман (Фото: пресс-служба правительства Ярославской области)

Управляющему филиала банка ВТБ в Ярославле Илье Гофтману предъявили обвинение, органы следствия попросили о его аресте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

«В Кировский районный суд города Ярославля поступило ходатайство на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гофтмана. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну)», — рассказали в суде.

Максимальное наказание по статье о превышении полномочий составляет четыре года лишения свободы. По статье о коммерческой тайне — три года.

По предварительной информации, ходатайство следствия Кировский районный суд рассмотрит во второй половине дня 25 марта, пишет «Коммерсантъ-Ярославль».