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Финансы ,  
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Следствие попросило об аресте управляющего филиала ВТБ в Ярославле

О сути предъявленных обвинений пока не сообщается. В самом банке заявили о сотрудничестве ВТБ с правоохранительными органами
Илья Гофтман
Илья Гофтман (Фото: пресс-служба правительства Ярославской области)

Управляющему филиала банка ВТБ в Ярославле Илье Гофтману предъявили обвинение, органы следствия попросили о его аресте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

«В Кировский районный суд города Ярославля поступило ходатайство на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гофтмана. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну)», — рассказали в суде.

Максимальное наказание по статье о превышении полномочий составляет четыре года лишения свободы. По статье о коммерческой тайне — три года.

По предварительной информации, ходатайство следствия Кировский районный суд рассмотрит во второй половине дня 25 марта, пишет «Коммерсантъ-Ярославль».

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Фото:Алексей Зотов / ТАСС

О сути предъявленных обвинений пока не сообщается. О задержании Ильи Гофтмана 24 марта первым сообщило сетевое издание «Ярновости» со ссылкой на свои источники в силовых структурах. По данным издания, задержание проводилось с участием сотрудников регионального управления ФСБ. Позже о факте задержания сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах.

В пресс-службе ВТБ агентству отметили, что банк сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования данного дела. «Дополнительные комментарии до момента окончания следствия считаем преждевременными. Офис ВТБ в Ярославле продолжает работу в стандартном режиме», — добавили там.

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Илье Гофтману 40 лет. Согласно информации, размещенной на сайте Федеральной налоговой службы, он работает в банковском секторе с 2003 года. Гофтман руководит ярославским отделением банка ВТБ с 1 января 2019 года. В ВТБ он перешел из Сбербанка. Там он был заместителем управляющего в ярославском и костромском отделениях. Гофтман также является председателем комитета по финансовым рынкам Ярославской торгово-промышленной палаты.

Автор
Максим Ярыгин
Ярославль Банк ВТБ арест банки
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