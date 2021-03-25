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«Сбер» впервые за четыре года возглавил рейтинг надежных банков Forbes

В тройку лидеров рейтинга также вошли Райффайзенбанк и Росбанк. Среди частных российских банков самым надежным, по версии Forbes, остается Альфа-банк
Сбербанк SBER ₽285,79 +1,13% Купить
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

«Сбер» признан самым надежным российским банком, следует из рейтинга Forbes. В последний раз он занимал первое место в этом рейтинге в 2017 году.

Следом за «Сбером» в списке идет лидер прошлого года Райффайзенбанк, третью позицию сохранил Росбанк.

ЮниКредит банк, в 2020 году занявший второе место, а годом ранее — первое, опустился на 12-ю строчку. В мае 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг банка с максимального для России уровня до ВВВ-, а в декабре отозвало его по коммерческим причинам. По этой же причине из пятерки лидеров выбыл Ситибанк: его рейтинг Fitch отозвало в декабре. Теперь банк занимает 14-е место: у него остается высший рейтинг ААА по национальной шкале от агентства АКРА.

Первичные данные по рейтингам, активам и иным показателям, имеющимся в рейтинге, для Forbes собрало рейтинговое агентство «Эксперт РА». При составлении списка издание учитывало данные аккредитованных ЦБ международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА», НКР) рейтинговых агентств.

«Сбер» второй год подряд признан самым сильным банковским брендом мира
Финансы
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В группу с наивысшей степенью надежности вошли «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки с рейтингом по международной шкале ВВВ и ВВВ- или рейтингом ААА по национальной шкале. Первое место в этой группе занял «Сбер», поскольку из всех российских банков только он имеет рейтинг ВВВ по международной шкале. В десятку вошли также ВТБ и Газпромбанк.

Среди частных российских банков самым надежным, по версии издания, по-прежнему считается Альфа-банк. Он возглавляет вторую группу по надежности — банков с рейтингами по международной шкале BB+ и BB, по российской AA+ и AA. Это довольно надежные банки, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды, отмечает издание. В эту же группу вошел Совкомбанк, который занял 28-е место в рейтинге.

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В 2021 году «Сбер» стал самым сильным банковским брендом, следует из рейтинга Brand Finance Banking 500. Банк получил 92 балла из 100. При расчете этого показателя аналитики исходили в том числе из оценки инвестиций «Сбера» в маркетинг, удовлетворенности персонала и корпоративной репутации.

В этом рейтинге «Сбер» опередил крупнейший частный банк Индонезии Bank Central Asia (BCA). Обе кредитные организации имеют высший рейтинг бренда на уровне ААА+. В марте 2020 года они поделили лидерство, набрав по 91,6 балла каждый. Оба банка обладают высшим рейтингом бренда, на уровне ААА+.

Автор
Виктория Полякова
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