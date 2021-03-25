«Сбер» впервые за четыре года возглавил рейтинг надежных банков Forbes

В тройку лидеров рейтинга также вошли Райффайзенбанк и Росбанк. Среди частных российских банков самым надежным, по версии Forbes, остается Альфа-банк

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

«Сбер» признан самым надежным российским банком, следует из рейтинга Forbes. В последний раз он занимал первое место в этом рейтинге в 2017 году.

Следом за «Сбером» в списке идет лидер прошлого года Райффайзенбанк, третью позицию сохранил Росбанк.

ЮниКредит банк, в 2020 году занявший второе место, а годом ранее — первое, опустился на 12-ю строчку. В мае 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг банка с максимального для России уровня до ВВВ-, а в декабре отозвало его по коммерческим причинам. По этой же причине из пятерки лидеров выбыл Ситибанк: его рейтинг Fitch отозвало в декабре. Теперь банк занимает 14-е место: у него остается высший рейтинг ААА по национальной шкале от агентства АКРА.

Первичные данные по рейтингам, активам и иным показателям, имеющимся в рейтинге, для Forbes собрало рейтинговое агентство «Эксперт РА». При составлении списка издание учитывало данные аккредитованных ЦБ международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА», НКР) рейтинговых агентств.