«Сбер» второй год подряд признан самым сильным банковским брендом мира

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 75,51 (-0,75) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 91,54 (-0,75) Инвестиции, 13:31
В связи с бумом на фондовом рынке Путин вспомнил обманутых дольщиков Финансы, 15:07 Как понять, где заканчивается стресс и начинается выгорание РБК и HP, 15:06 Клуб НХЛ исключил из состава американца после конфликта с россиянином Спорт, 15:05 Владельцы «Муз ТВ» и Hero Wars создадут бизнес с оценкой $1,9 млрд Технологии и медиа, 15:01 Экс-совладелец Балтийского банка объяснил свое задержание во Франции Финансы, 14:55 «Газпром-медиа» объявил о расторжении договора с «Триколором» Бизнес, 14:54 Honda опубликовала новые фото HR-V следующего поколения Авто, 14:52 Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 14:52 В Башкирии задержали министра строительства Политика, 14:46 Курс биткоина вырос на $800 после интервью Илона Маска Крипто, 14:43 На какие деньги существуют музеи, библиотеки и культурные проекты РБК и Фонд Потанина, 14:37 Украина возобновила импорт электроэнергии из России Политика, 14:34 Путин поручил разработать требования к работе иностранных IT-компаний Общество, 14:29 «Вашингтон» в концовке матча НБА за 8 секунд отыграл 5 очков и победил Спорт, 14:25
Финансы ,  
0 

«Сбер» второй год подряд признан самым сильным банковским брендом мира

«Сбер» обогнал банк BCA и стал самым сильным банковским брендом в 2021 году, сообщила Brand Finance. Он набрал 92 балла из 100 возможных
Сбербанк SBER ₽262,43 +1,67% Купить
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Сбер» стал самым сильным банковским брендом в 2021 году, следует из рейтинга Brand Finance Banking 500.

Банк получил 92 балла из 100. При расчете этого показателя аналитики исходили в том числе из оценки инвестиций «Сбера» в маркетинг, удовлетворенности персонала и корпоративной репутации.

Второе место досталось частному банку BCA (Bank Central Asia), который получил 91,6 балла. Это одно из крупнейших кредитных учреждений в Юго-Восточной Азии: у него самая большая капитализация на Индонезийской фондовой бирже.

В прошлом году «Сбер» и BCA поделили первое место в рейтинге сильнейших банковских брендов. Оба обладают высшим рейтингом бренда, на уровне ААА+.

Эксперты назвали самый дорогой бренд в мире
Бизнес
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

«Сбер» также вновь оказался самой дорогой торговой маркой в России по версии Brand Finance, эту позицию он удерживает с 2017 года. В мировом списке самых дорогих торговых марок банк занял 180-е место. В рейтинг из 500 брендов вошли еще две российские компании: на 304-м месте расположился «Газпром», на 360-м — ЛУКОЙЛ.

В рейтинге самых дорогих банковских брендов в первую тройку вошли только китайские банки. На первом месте оказался крупнейший в КНР коммерческий банк ICBC (Industrial and Commercial Bank of China). По оценке Brand Finance, его стоимость составляет $72,8 млрд. Следом идут China Construction Bank ($59,6 млрд) и Agricultural Bank of China ($53,1 млрд).

Читайте на РБК Pro
Четыре главных вопроса при сокращении численности штата Создатель ненавистного теста CAPTCHA: слушать пользователя — худший совет Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли Три мифа об импорте в Россию
Автор
Виктория Полякова
Сбербанк бренд рейтинг
Материалы по теме
«Сбер» станет основным владельцем Goods.ru
Бизнес
Греф назвал Сбербанк самой атакуемой хакерами организацией в Европе
Финансы
Сбербанк заинтересовался покупкой эксклюзивных прав на фильмы Disney
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter