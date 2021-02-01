«Сбер» второй год подряд признан самым сильным банковским брендом мира

«Сбер» обогнал банк BCA и стал самым сильным банковским брендом в 2021 году, сообщила Brand Finance. Он набрал 92 балла из 100 возможных

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Сбер» стал самым сильным банковским брендом в 2021 году, следует из рейтинга Brand Finance Banking 500.

Банк получил 92 балла из 100. При расчете этого показателя аналитики исходили в том числе из оценки инвестиций «Сбера» в маркетинг, удовлетворенности персонала и корпоративной репутации.

Второе место досталось частному банку BCA (Bank Central Asia), который получил 91,6 балла. Это одно из крупнейших кредитных учреждений в Юго-Восточной Азии: у него самая большая капитализация на Индонезийской фондовой бирже.

В прошлом году «Сбер» и BCA поделили первое место в рейтинге сильнейших банковских брендов. Оба обладают высшим рейтингом бренда, на уровне ААА+.