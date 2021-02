«Сбер» второй год подряд признан самым сильным банковским брендом мира

«Сбер» также вновь оказался самой дорогой торговой маркой в России по версии Brand Finance, эту позицию он удерживает с 2017 года. В мировом списке самых дорогих торговых марок банк занял 180-е место. В рейтинг из 500 брендов вошли еще две российские компании: на 304-м месте расположился «Газпром», на 360-м — ЛУКОЙЛ.

В рейтинге самых дорогих банковских брендов в первую тройку вошли только китайские банки. На первом месте оказался крупнейший в КНР коммерческий банк ICBC (Industrial and Commercial Bank of China). По оценке Brand Finance, его стоимость составляет $72,8 млрд. Следом идут China Construction Bank ($59,6 млрд) и Agricultural Bank of China ($53,1 млрд).