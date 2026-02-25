ЦБ заявил о сокращении числа поддельных банкнот в обращении на 20% за год

На 1 млн банкнот, по данным ЦБ, приходится только одна фальшивая. Как и прежде, подделывают в основном купюры достоинством 5 тыс. и 1 тыс. руб. Число поддельных банкнот в иностранной валюте, наоборот, выросло

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

За год в России количество поддельных банкнот в обращении сократилось на 20%, до 6565 штук. Об этом сообщил Центробанк.

По оценке регулятора, в 2025 году на 1 млн банкнот приходилась только одна фальшивая. При этом чаще всего, как и прежде, подделывают купюры крупных номиналов — 5 тыс. (62%) и 1 тыс. (31%) руб.

Больше всего фальшивок обнаружили в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах.

Среди же поддельных монет 75 оказались номиналом 10 руб., 34 — 5 руб. и одна — 2 руб.

При этом число поддельных банкнот в валюте иностранных государств, наоборот, выросло на 44%, прежде всего за счет фальшивых долларов США. Кроме того, были обнаружены 40 поддельных банкнот евро, 12 — китайских юаней и одна — узбекского сума.

За год регулирующие органы выявили 2 703 такие купюры.

В феврале 2025-го ЦБ отчитался о минимальном уровне выявленных фальшивых купюр за три года: на 1 млн настоящих в обращении также приходилась одна поддельная. При этом общее количество обнаруженных фальшивок было больше — 8240 ненастоящих российских купюр и монет.

В 2023 году показатель составил две подделки на 1 млн банкнот, а в 2022-м — четыре.