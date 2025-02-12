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Финансы ,  
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ЦБ сообщил о минимальном уровне выявленных фальшивых денег за 3 года

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Число подделанных купюр и монет в 2024 году достигло минимального значения за последние годы, на 1 млн настоящих банкнот в обращении приходилась одна фальшивая, сообщил Банк России.

В 2023 году показатель составил две подделки на 1 млн банкнот, в 2022 году — четыре подделки на 1 млн.

Всего в банковской системе в 2024 году выявили 8240 ненастоящих российских купюр и монет. Чаще всего подделывали банкноты номиналом 5 тыс. руб. (5292 штуки, 64%) и 1 тыс. руб. (2215 штук, 27%).

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

Также Банк России обнаружил 1875 фальшивых купюр иностранных государств. Из них 1742 пришлось на доллары США, еще 116 — на евро, 11 — на китайский юань, по одной оказались норвежской кроной и британским фунтом стерлингов.

Среди поддельных монет 77 были номиналом 10 руб. и 56 — номиналом 5 руб.

Наибольшее количество фальшивых денег изъяли из обращения в Центральном федеральном округе (3899 штук), наименьшее — в Дальневосточном федеральном округе (129 штук).

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фальшивомонетчики Банк России монеты банкноты
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