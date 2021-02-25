ЦБ выявил манипулирование акциями «Газпрома», Сбербанка и «Башнефти»

Проверка ЦБ показала, что манипуляции с акциями проводились по соглашению с кипрской компанией. Организаторы схемы получили доход, в то время как их действия привели к существенным отклонениям объема торгов ценными бумагами

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Банк России выявил ряд случаев манипулирования ценами на акции нескольких российских компаний — «Газпрома», Сбербанка, Московской биржи, «Башнефти», «Мосэнерго» и Территориальной генерирующей компании № 14, говорится в сообщении регулятора.

Случаи манипулирования стоимостью ценных бумаг произошли в период с 22 марта 2016 года по 23 августа 2018 года, сообщили в ЦБ. В ходе проверки выяснилось, что ряд физических лиц совершали операции с акциями указанных компаний по предварительному соглашению с компанией Maraion Investments Limited, зарегистрированной на Кипре.

«Данные операции не имели очевидной экономической целесообразности для компании Maraion Investments Limited, позволили физическим лицам получить доход и привели к существенным отклонениям объема торгов вышеперечисленных акций», — говорится в сообщении ЦБ.

Указанным физическим лицам и Maraion Investments Limited направлены предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в будущем. Материалы проверки ЦБ направил в правоохранительные органы.

Согласно выписке из кипрского реестра, Maraion Investments Limited принадлежит Анатолию Бидному из Москвы.