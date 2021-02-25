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ЦБ выявил манипулирование акциями «Газпрома», Сбербанка и «Башнефти»

Проверка ЦБ показала, что манипуляции с акциями проводились по соглашению с кипрской компанией. Организаторы схемы получили доход, в то время как их действия привели к существенным отклонениям объема торгов ценными бумагами
«Газпром» GAZP ₽223,49 +0,42% Купить
Сбербанк SBER ₽272,1 +0,07% Купить
Московская биржа MOEX ₽171,6 -0,97% Купить
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Банк России выявил ряд случаев манипулирования ценами на акции нескольких российских компаний — «Газпрома», Сбербанка, Московской биржи, «Башнефти», «Мосэнерго» и Территориальной генерирующей компании № 14, говорится в сообщении регулятора.

Случаи манипулирования стоимостью ценных бумаг произошли в период с 22 марта 2016 года по 23 августа 2018 года, сообщили в ЦБ. В ходе проверки выяснилось, что ряд физических лиц совершали операции с акциями указанных компаний по предварительному соглашению с компанией Maraion Investments Limited, зарегистрированной на Кипре.

«Данные операции не имели очевидной экономической целесообразности для компании Maraion Investments Limited, позволили физическим лицам получить доход и привели к существенным отклонениям объема торгов вышеперечисленных акций», — говорится в сообщении ЦБ.

Указанным физическим лицам и Maraion Investments Limited направлены предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в будущем. Материалы проверки ЦБ направил в правоохранительные органы.

Согласно выписке из кипрского реестра, Maraion Investments Limited принадлежит Анатолию Бидному из Москвы.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Об обнаружении ряда случаев манипулирования на рынке ценных бумаг ЦБ сообщал также в мае 2019 года. Тогда в рамках схемы с акциями нескольких российских компаний проводились однотипные операции, которые влияли на цены, что обеспечивало организаторам благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.

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В результате своих действий организаторы заработали более 120 млн руб., в то время как владельцы активов понесли убытки. Схема сработала, поскольку целый ряд физических лиц передали одному из организаторов пароли системы удаленного доступа к своим брокерским счетам.

Авторы
Виктория Полякова, Ольга Агеева
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