ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компаний

Проведенная регулятором проверка показала, что организаторы этих действий получили крупный доход, в то время как владельцы активов понесли убытки. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы

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Банк России выявил ряд случаев манипулирования ценами на акции нескольких российских компаний (ПАО «ЧЗПСН-Профнастил», ПАО «ОГК-2», ПАО «Группа «Разгуляй», ПАО «Ашинский метзавод», ПАО «Тучковский КСМ»). По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.

«В результате совершения 27 серий подобных операций Карабинцевой Н.А. и Извековым К.В. был получен доход в общем размере, превышающем 120 млн руб. Физическим лицам в связи с использованием их активов в указанных операциях с высокой долей вероятности причинены убытки в сопоставимом размере», — говорится в сообщении ЦБ.

В Банке России отметили, что подача поручений на биржевых торгах была хорошо скоординирована, так как целый ряд физических лиц передал Дмитрию Карабинцеву пароли системы удаленного доступа к своим брокерским счетам. В ЦБ особо указали на высокий риск передачи таких паролей в чужие руки.

«Материалы проверки направлены Банком России в правоохранительные органы», — говорится в сообщении ЦБ.