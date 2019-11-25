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Банк «Открытие» подготовился к продаже своего пакета в QIWI
Банк «Открытие» не считает инвестицию в QIWI стратегической и готов продать акции компании, хотя конкретных планов таких сделок у него пока нет. Пакет, регистрирующийся для продажи, оценивается более чем в $400 млн

Платежный сервис QIWI направил на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление о планируемой продаже своих акций, принадлежащих банку «Открытие» и основателю компании Сергею Солонину. Документ опубликован QIWI.

«Документ не обязывает «Открытие» совершать сделку, но обеспечивает гибкость в продаже этого пакета частями в рынок. До этого момента такой возможности не было», — пояснил РБК вице-президент, руководитель центра специальных ситуаций банка «Открытие» Тимур Хамраев.

Для продажи регистрируется 23,426 млн американских депозитарных акций (ADS) QIWI, торгующихся на NASDAQ (ADS — производная ценная бумага на акции компании). «Открытие» может продать 21,426 млн ADS, привязанных к акциям класса В, Солонин — 2 млн ADS, привязанных к 11,756 млн акций класса А, и 350 тыс. акций класса В, следует из документа.

В пятницу, 22 ноября, на закрытии акции QIWI стоили $19,88. Новость о продаже пакета «Открытия» появилась в понедельник, 25 ноября, до начала торгов. На открытии ADS торговались на уровне $19,27, но вскоре подорожали до $19,88, а к 20:30 мск стоили $19,74, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.

Предложенная максимальная цена одной акции — $18,99 за штуку. Исходя из этой цены 23,426 млн ADS можно продать за $444,873 млн. «Открытию» принадлежит 43,8% акций класса В и 11,4% голосующих прав, Солонин контролирует 85% акций класса А и 63% голосующих прав.

Подготовка к продаже

В документе не указана приблизительная дата продажи. Она возможна «в какое-то время после регистрации заявления, опираясь на рыночную конъюнктуру и другие факторы». «QIWI — это не стратегическая инвестиция для «Открытия», такое решение (о продаже. — РБК) принято. Когда, в какие сроки и какие объемы будем продавать, таких решений нет», — подчеркнул Хамраев. Он отметил, что банк рассматривает разные стратегии, в том числе продажу финансовым инвесторам.

«Предварительных договоренностей пока нет. Мы общаемся с международными инвестбанками — и американскими, и европейскими — о том, чтобы выработать правильную стратегию в отношении этого актива для себя», — отметил Хамраев. «Открытию» принадлежит пакет на $406,9 млн исходя из предложенной максимальной цены одной акции.

Глава QIWI Сергей Солонин не планирует продавать свои бумаги, сказал РБК его пресс-секретарь. «Это регистрация акций для аффилированных инвесторов. Им предоставляют возможность зарегистрировать какое-то количество акций на продажу на определенный срок. Но это не означает, что они начнут продавать акции. Они могут их не продавать. За три года действия предыдущей формы они ничего не продали», — пояснил он.

На прошлой неделе QIWI отчиталась о результатах за третий квартал 2019 года: прибыль компании выросла на 15%, до 5,993 млрд руб., к тому же периоду годом ранее, EBITDA увеличилась на 54%, до 2,516 млрд руб.

Авторы: Павел Казарновский, Евгения Чернышова
Теги: Открытие, QIWI
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