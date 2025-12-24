 Перейти к основному контенту
В АСВ выбрали нового главу после ареста Мельникова

Новым главой АСВ назначен бывший директор департамента финансового оздоровления ЦБ Александр Жданов. Он заменит на посту Андрея Мельникова, который был обвинен в хищении около 4 млрд руб.
Александр Жданов
Александр Жданов (Фото: Банк России)

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) назначил Александра Жданова на должность генерального директора АСВ. Сообщение об этом опубликовало агентство. Жданов займет должность с 13 января 2026 года, уточняется в сообщении ЦБ.

«Под руководством председателя Банка России Э.С. Набиуллиной состоялось очередное заседание совета директоров государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Совет директоров одобрил освобождение Андрея Геннадьевича Мельникова от должности генерального директора агентства», — говорится в сообщении АСВ.

До АСВ Жданов работал с 2000 года в Банке России на различных должностях, с июня 2017 года был директором департамента финансового оздоровления ЦБ.

Мельников занимал пост главы АСВ с начала 2022 года. В октябре текущего года он был обвинен в хищении около 4 млрд руб. при эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске и арестован на два месяца.

Набиуллина отказалась говорить о задержании главы АСВ
Политика
Андрей Мельников

Один из источников РБК рассказывал, что Мельникова задержали после того, как летом текущего года на него дала показания его бывшая заместительница Ольга Долголева, которая курировала в АСВ юридические вопросы. Она была задержана весной, ей вменяют соучастие в мошенничестве. Адвокат Мельникова настаивал на его невиновности. «Мы полагаем, что это обвинение абсолютно является необоснованным — будем доказывать невиновность», — говорил он.

Обвиняемыми по делу также проходят еще один заместитель Мельникова Александр Попелюх, руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» (госкомпании при Росимуществе, занимающейся управлением федеральной недвижимостью) Евгений Богорад, его племянник, индивидуальный предприниматель Максим Устинов, учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин и бухгалтер этой компании Ирина Сокотун, а также глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова, которая ушла с поста, чтобы стать гендиректором аквапарка.

Дело связано со строительной компанией «ВДТ Строй», которая была признана банкротом в 2020 году и имела задолженность перед Межтопэнергобанком. По данным следствия, это привело к тому, что построенный компанией аквапарк «Аквамир» в Новосибирске был передан банку в качестве залога и находился под конкурсным управлением АСВ. Часть доходов от эксплуатации аквапарка и сдачи помещений в аренду шла к Попелюху, считает следствие.

Мельников работал в АСВ с момента его основания с одним перерывом: с 2004 по 2016 год он был заместителем генерального директора, курировал вопросы страхования вкладов, а также работу АНО «Фонд защиты вкладчиков» (с 2014 года). Затем около года занимал пост министра экономического развития Крыма, после чего в 2018–2019 годах был вице-президентом Ассоциации банков России. В АСВ он вернулся летом 2019 года в должности первого заместителя генерального директора агентства Юрия Исаева. А в начале 2022 года возглавил агентство.

Евгения Чернышова Евгения Чернышова
АСВ ЦБ Банк России
