В Сеть утекли данные клиентов брокера «Фридом Финанс»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Московское «Динамо» второй раз в сезоне победило СКА в КХЛ Спорт, 19:16 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 19:04 Эксперты оценили прогноз о росте смертности из-за нового штамма COVID-19 Общество, 19:02 МЮ из-за автогола на последних минутах упустил победу в игре премьер-лиги Спорт, 18:50 ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов Финансы, 18:32 Умер основатель винодельческой компании «Сатера» Игорь Самсонов Общество, 18:29 Фигуристка Тарасова рассказала о слезах после победы на чемпионате России Спорт, 18:23 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 18:14 Аналитики назвали сроки превращения КНР в крупнейшую экономику мира Экономика, 18:14 В ОАК сообщили детали о краже аппаратуры с «самолета Судного дня» Общество, 17:51 Роднина раскритиковала Плющенко за недовольство оценками Трусовой Спорт, 17:35 Правила безупречности ресторанного обозревателя Александра Сысоева РБК Cтиль и Philips, 17:25 МИД предложил исполнить новогоднее желание посла США Политика, 17:13 Фигуристы Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России Спорт, 16:56
Финансы ,  
0 

В Сеть утекли данные клиентов брокера «Фридом Финанс»

В интернете выставлены на продажу данные 16 тыс. клиентов инвесткомпании «Фридом Финанс», в том числе квалифицированных инвесторов. В свободном доступе сведения 50 из них: паспортные данные, адреса, сведения о счетах в банках
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

На специализированных интернет-сайтах выставлены на продажу данные клиентов инвестиционной компании «Фридом Финанс». По словам продавца, в базе содержатся данные 16,8 тыс. клиентов, 450 из которых являются квалифицированными инвесторами.

РБК направил запрос в ЦБ и «Фридом Финанс». Источник, близкий к ЦБ, подтвердил РБК, что Банк России знает об утечке данных.

В объявлении размещен «пробник» базы с информацией 50 клиентов, который доступен всем желающим после регистрации на сайте. «Каждую неделю в открытый доступ будет выкладываться 50 новых пользователей», — обещает продавец. «Пробник» базы содержит заявления клиентов от 2019 года на признание их квалифицированными инвесторами с паспортными данными и адресом проживания, ответы от «Фридом Финанс» с удовлетворением просьбы, банковские справки с номерами счетов и суммами на них (для получения статуса квалифицированного инвестора необходимо иметь на счетах минимум 6 млн руб.), но в нем отсутствуют телефонные номера. Как уверяет продавец, контактные данные есть в продаваемой части базы 16,4 тыс. «обычных» клиентов. РБК связался с клиентами из «пробника» с помощью соцсетей, некоторые из них ответили на сообщения и подтвердили свои данные.

Также, как уверяет продавец, в базе есть «информация с компьютеров начальников подразделений, трейдеров и системных администраторов». Много паролей от различных сервисов, включая банк Freedom Finance и брокера «Церих» (международный Freedom Holding приобрел 100% акций ИК «Церих» в июле 2020 года).

Уже после публикации статьи «Фридом Финанс» на своем официальном сайте сообщила, что компания «радикально усилила меры безопасности» и проверяет достоверность информации в размещенных объявлениях. «Однозначно данная база не содержит и не может содержать личных логинов/паролей от торговых программ, какой-либо платежной информации, данных об остатках на брокерских счетах, о совершенных операциях или движении денежных средств», — утверждают во «Фридом Финанс».

«Фридом Финанс» вместе с одноименным банком являются российскими «дочками» международного холдинга Freedom Holding Сorp., чьи акции торгуются на NASDAQ. Компания специализируется на организации доступа к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, а также на крупнейших фондовых площадках США — NASDAQ, AMEX, CME и других. Офисы «Фридом Финанс» по брокерскому и банковскому обслуживанию расположены в 34 городах России. Компания входит в топ-9 ведущих операторов Мосбиржи по числу зарегистрированных клиентов (свыше 49 тыс.), сообщается на ее сайте.

Как могла произойти утечка

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Первым о слитой базе в своем Telegram-канале сообщил основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. «По нашей информации, данные были получены в результате хакерской атаки на сеть компании примерно месяц назад, характерной для вирусов-вымогателей», — сказал Оганесян РБК.

Это может быть как намеренная или случайная утечка информации, так и следствие внешнего проникновения в информационную систему организации, рассуждает руководитель направлений «Комплаенс» и «Аудит» управления ИБ Softline Илья Тихонов: «Рано говорить о степени виновности «Фридом Финанс» в инциденте, но такая утечка говорит о крупных недоработках со стороны отдела информационной безопасности, ведь речь идет не о разовой потере контроля над сохранностью данных, а об утечке целой базы клиентов».

Чем опасен «слив» данных

«Паспортные данные и информация о наличии счетов с остатками более $100 тыс. делает их [клиентов] мишенью не для банального фишинга или мошеннических звонков, а для серьезных схем с изготовлением поддельных документов и замены сим-карт, которые могут обернуться миллионными потерями», — предупреждает Оганесян.

Для самой компании, по мнению Оганесяна, возникают риски как раскрытия используемых юридических схем в силу возможной продажи похищенных договоров, переписки и других документов, так и широкого доступа к ИТ-инфраструктуре благодаря утечке содержимого компьютеров системных администраторов, которое предлагает купить продавец. Также это может привести к оттоку клиентов, так как утечка персональных данных является серьезным ударом по репутации компании, а конкуренты могут проработать эти списки с более выгодными предложениями и усилить отток, добавляет Тихонов.

Согласно исследованию InfoWatch, в январе—сентябре 2020 года 79,1% утечек данных из российских компаний произошли из-за внутренних нарушений. Причем в России доля «сливов» по вине работников вдвое выше, чем в мире, — более 72%. Финансовый сектор занимает второе место по частоте краж данных, на него приходится 18,9% таких инцидентов.

По данным Банка России, за первое полугодие 2020 года мошенники украли у банковских клиентов примерно 4 млрд руб., совершив более 360 тыс. несанкционированных операций. Самым популярным способом атаки является социальная инженерия — психологические методы, направленные на введение жертв в заблуждение с целью кражи денежных средств. Злоумышленники звонят банковским клиентам под видом сотрудников кредитных организаций и для убеждения используют их персональных данные, которые в том числе можно обнаружить в «слитых» базах.

Автор
Евгения Чернышова
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter