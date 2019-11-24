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Данные кандидатов на работу в Уральском банке нашли на улице
По словам сотрудника банка, документы у него украли в трамвае, после чего выбросили на улицу в Екатеринбурге. В открытом доступе оказались анкеты с фотографиями и данными соискателей. Полиция начала проверку
Фото: «Типичный Екатеринбург» / Вконтакте

Полиция начала проверку по факту обнаружения документов из «Уральского банка реконструкции и развития», которые нашли на одной из улиц Екатеринбурга. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-группу УМВД по Екатеринбургу.

Фотографию с пачкой документов, которая лежала на земле, накануне опубликовал паблик «Типичный Екатеринбург». Администраторы сообщества сообщили, что с ними связался сотрудник банка, который рассказал, что его ограбили в общественном транспорте. В троллейбусе неизвестный выхватил у него сумку с бумагами.

«Сотрудник обошел всю округу, все мусорки, но не нашел документы», — говорится в сообщении. Сотрудник банка опасается, что его уволят.

Как пишет Ura.ru, среди бумаг были анкеты с фотографиями и личными данными соискателей работы в кредитной организации. В банке агентству заявили, что также намерены провести проверку по факту выброшенных документов.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области посоветовали РБК обратиться за комментарием в пресс-службу банка. РБК направил запрос в «Уральский банк реконструкции и развития».

Представитель пресс-службы банка заявил агентству TagilCity, что в документах не содержалась никакая клиентская информация, в том числе составляющая банковскую тайну. УБРиР извинился перед соискателями и «принял меры, чтобы изъять бумаги с того места, где они были найдены».

УБРиР — один из крупнейших банков региона, который занимает позиции в топ-50 российских кредитных организаций по ключевым показателям, отмечает banki.ru.

Авторы: Наталия Анисимова, Роман Кирьянов
Теги: Уральский банк реконструкции и развития, Екатеринбург, анкеты
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