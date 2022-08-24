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Frank Media узнал, что экс-глава SberCIB может купить брокера у Da Vinci

Frank Media узнал, что экс-глава SberCIB Шеметов может купить брокера у Da Vinci Capital
По данным источников, Андрей Шеметов либо уже купил, либо собирается приобрести у инвестфонда Олега Железко контрольный пакет в ITI Capital
Андрей Шеметов
Андрей Шеметов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов может выкупить у инвестфонда Da Vinci Capital Олега Железко контрольный пакет в ITI Capital, пишет Frank Media.

Часть источников издания говорят о сделке как о свершившемся факте, другие — как о продолжающихся переговорах. По словам собеседника из числа последних, вероятность заключения сделки — «50 на 50». Те, кто считает сделку уже заключенной, говорят, что Шеметов выкупил у Da Vinci весь пакет акций или их «значительную долю».

Da Vinci выкупил 63% ITI Capital у «Русских фондов» в 2014 году, после чего нарастил свою долю в компании до свыше 95%.

ITI Capital основана в 2000 году. В конце 2021 года инвестиционная компания входила в топ-10 брокеров по обороту на Московской бирже и обслуживала более 40 тыс. физических и юридических лиц. У компании есть лицензии на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность. Согласно данным на ее сайте, штаб-квартира ITI Capital находится в Лондоне.

По данным источника Frank Media, Da Vinci решила выйти из российского бизнеса после изменения внешнеполитической ситуации с началом спецоперации на Украине. Два других собеседника издания предположили, что продажа может быть связана с проблемами у нынешнего собственника.

«Андрей не заключал эту сделку. Все эти разговоры — скорее попытка уговорить его на проект», — сказал РБК источник, близкий к Шеметову.

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Da Vinci Capital основана в 2007 году. На ее сайте ITI Capital и ITI Funds числятся в ее портфолио.

РБК направил запрос в Da Vinci Capital. В ITI Capital информацию о сделке комментировать не стали.

Шеметов работал в Сбербанке с 2016 года и ушел с должности в мае 2022-го, решив сосредоточиться на собственных проектах. Он также возглавлял SberCIB — корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка.

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