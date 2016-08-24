Опасные деньги: чем грозит рублю профицит ликвидности у банков

Переход банковского сектора к профициту ликвидности может произойти в начале следующего года, прогнозирует ЦБ. Сохранение наблюдающейся сейчас ситуации структурного дефицита ликвидности — поддерживающий фактор для рубля, отмечают эксперты

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Денег будет не хватать

На конец июля объем структурного дефицита ликвидности в банковской системе составлял 1 трлн руб., свидетельствуют данные Банка России. В прошлом месяце банки разместили на депозитах ЦБ 400 млрд руб., тогда как их задолженность перед регулятором сохранилась на июньском уровне — 1,4 трлн руб. С начала года долг банковской системы перед ЦБ снизился в три раза. При этом, как отмечает регулятор, часть банков не имела потребности в заемных средствах и, напротив, выступала как кредитор, размещая свои средства на депозитах ЦБ и на рынке межбанковского кредитования.

На дефицит ликвидности в июле также повлиял отток средств (300 млрд руб.) из банковского сектора. Это произошло впервые с начала года, отмечают в ЦБ. «Этот отток был компенсирован соответствующим снижением остатков средств на корреспондентских и депозитных счетах банков в ЦБ», — отмечается в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банка России.

По словам аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, ЦБ не учитывает средств банков, находящихся на корреспондентских счетах. Между тем, по расчетам аналитика, в августе банки скопили на счетах в Банке России около 1,8–1,9 трлн руб., с этой точки зрения структурный профицит ликвидности уже достигнут, добавляет он. Главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузмин пояснил, что средства на корсчетах растут из-за повышения отчислений в резервы. Кроме того, по его словам, банки держат деньги на счетах в ЦБ, чтобы обеспечить ликвидность по текущим операциям. «С этой точки зрения эти деньги нельзя считать свободными средствами, которые банки могут направить на межбанк или положить на депозиты ЦБ. Поэтому регулятор не учитывает их при расчете показателей ликвидности банковского сектора», — пояснил эксперт.

Несмотря на сокращающийся баланс между притоком средств в банковский сектор и задолженностью банков перед регулятором, в ЦБ прогнозируют, что структурный дефицит ликвидности сохранится до конца этого года. По мнению представителей Банка России, это будет обусловлено сезонной динамикой наличных денег в обращении, сложившейся практикой финансирования бюджетных расходов, а также повышением нормативов обязательных резервов для банков.

Ранее ЦБ уже предпринимал шаги, чтобы связать часть ликвидности, поступающей на банковский рынок из-за расходов средств Резервного фонда. В июне регулятор повысил нормативы обязательного резервирования по рублевым и валютным пассивам банков. «Данная мера позволит частично абсорбировать приток ликвидности, а также будет способствовать дестимулированию роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций», — пояснял тогда регулятор. Кроме того, с 1 сентября ЦБ снизит поправочные коэффициенты для нерыночных активов, которые банки закладывают регулятору для привлечения ликвидности. Таким образом, банкам придется предоставлять регулятору больше залогов. Свои действия ЦБ также объяснял наличием в банковской системе значительного объема свободной ликвидности.

Чем опасен профицит

Обеспокоенность Банка России растущим объемом ликвидности в банковской системе связана с риском, что банковская система может оказаться в ситуации структурного профицита ликвидности. Это может привести к тому, что из-за избытка денег банки перестанут привлекать заемные средства у регулятора и начнут более активно размещать свободную ликвидность на депозитах ЦБ и на рынке межбанковского кредитования. Это, в свою очередь, толкнет ставки денежного рынка вниз и приведет к удешевлению стоимости кредитов. В этом случае есть опасность, что доступные кредиты стимулируют спрос населения на товары и приведут к раскручиванию инфляции.

По словам замглавы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Александра Полонского, снижение дефицита и переход к профициту не предполагает автоматического снижения ставок межбанковского рынка. «Мы стремимся к тому, чтобы ставки межбанковского рынка оставались достаточно близкими к ключевой», — сообщил он.

Кроме того, есть риск, что часть свободных средств банки могут направить на валютный рынок для спекулятивных операций, что негативно повлияет на курс рубля.

«Сохранение дефицита ликвидности в банковской системе — это поддерживающий фактор для рубля», — считает главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров. В то же время эксперт отмечает, что избыток ликвидности в банковской системе не обязательно приводит к оттоку средств на валютный рынок. «Это может происходить и когда не хватает рублей. Если, например, резко падают цены на нефть или происходят негативные для России геополитические события», — приводит пример он.

Сам ЦБ в этой ситуации фактически потеряет контроль над процессом управления ликвидностью, поскольку не может воздействовать на банковский сектор с помощью процентной ставки. «Уже есть крупные банки, которые практически не зависят от ресурсов ЦБ и предоставляют длинные кредитные ресурсы по ставке даже ниже депозитной ставки ЦБ», — говорит Денис Порывай. Фактически это означает, что регулятор теряет контроль над денежно-кредитной политикой.

В Банке России признают, что «ситуация структурного дефицита ликвидности банковского сектора не исключает формирования краткосрочного избытка средств в банковском секторе». В этом случае ЦБ планирует изымать часть избыточной ликвидности с помощью депозитных аукционов. «В текущих условиях более вероятно, что депозитные аукционы могут проходить в начале календарных месяцев, когда происходит бюджетный приток, плюс снижается спрос на корреспондентские счета... Но в целом при прочих равных направленность будет в сторону РЕПО», — заявил журналистам Александр Полонский. Кроме того, по его словам, в условиях профицита основными операциями ЦБ могут стать семидневные депозитные аукционы. «Мы в начале августа уже провели депозитный аукцион, и ситуация показывает, что это было обоснованно», — сказал Полонский.

В начале августа Банк России провел первый за последние полтора года депозитный аукцион, забрав с рынка 100 млрд руб. В аукционе участвовало 62 банка, а предложение с их стороны превысило лимит ЦБ (100 млрд руб.) почти в два раза, составив 187 млрд руб.

С апреля Банк России также начал продавать облигации федерального займа (ОФЗ) из собственного портфеля на биржевом рынке. Эти операции Центробанк использовал для регулирования ликвидности банковского сектора. Всего регулятор в апреле—июле продал госбумаг на 132 млрд руб., фактически исчерпав этот ресурс. По данным ЦБ на 1 августа 2016 года, в его портфеле оставались ОФЗ на 66,49 млрд руб.

В ЦБ также не исключают и ​выпуск специальных долговых инструментов — облигаций Банка России (ОБР). ​ «Выпуск ОБР будет сначала тестовый. Это не связано с необходимостью абсорбировать значительный объем ликвидности, объем будет несколько десятков миллиардов рублей», — сообщил Полонский. Он добавил, что «пока необходимости в этом инструменте нет».

Рубль отвязался от нефти

На фоне сохраняющегося структурного дефицита ликвидности в Банке России ожидают, что до конца месяца рубль может оставаться стабильным, даже несмотря на колебания нефтяных цен. Зависимость курса рубля от цен на нефть в последние месяцы снизилась, констатируют в ЦБ. На курс российской валюты не повлияло даже то, что в конце июля — начале августа акционеры конвертировали полученные дивиденды в доллары и евро. При этом основная часть этих операций пришлась на период активных продаж валюты экспортерами. «В результате конвертация части дивидендов в иностранную валюту не имела существенного влияния на курс рубля», — отмечается в обзоре ЦБ.

В Банке России считают, что зависимость курса рубля от цены на нефть может оставаться низкой до конца августа. Дополнительным стимулом для стабилизации российской валюты в ЦБ считают отсутствие решения ФРС по повышению ключевой ставки. На этом фоне укрепление доллара к основным мировым валютам и рублю в ЦБ считают менее вероятным по сравнению с концом июня.

«В июле произошло снижение эластичности обменного курса рубля, что в значительной мере связано с сезонной выплатой дивидендов и последующей обратной конвертацией. Ожидается, что при прочих равных эластичность курса рубля по цене на нефть должна вернуться к тому уровню, который был до этого (конец июня — начало июля), в какие-то разумные сроки», — сказал Полонский.

«В краткосрочной перспективе фактор структурного дефицита ликвидности может оказывать стабилизирующее влияние на курс рубля», — согласен Денис Порывай. Однако более важным для поддержания курса рубля, несмотря на колебания нефтяных цен, по словам аналитика, остается приток валюты в страну, в том числе от нерезидентов, скупающих российские активы. Олег Кузмин говорит, что прямой зависимости между объемом ликвидности в банковской системе и курсом валюты нет. «На курс рубля влияет спрос на иностранные активы, то есть отток капитала из страны», — говорит он.

По информации ЦБ, в июле спрос иностранных инвесторов смещался от ОФЗ в сторону корпоративных облигаций, что вызвало их снижение доходностей. «Сокращение спроса иностранных инвесторов вынуждало Минфин чаще предлагать инвесторам премию на аукционах ОФЗ», — говорится в обзоре регулятора. На 1 июня 2016 года доля иностранцев в ОФЗ оценивалась на уровне 24,5%.