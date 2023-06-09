Минфин сообщил о возможности приобрести ценные бумаги ЕАЭС через ИИС-3

Через индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3) можно будет купить только ценные бумаги стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков проекту Cbonds на YouTube.

«Еще одно нововведение: сейчас и на ИИС можно покупать иностранные ценные бумаги — эта опция будет ограничена только иностранными ценными бумагами стран ЕАЭС, другие иностранные ценные бумаги нельзя будет приобретать на данный вид счета», — заявил Чебесков.

Он отметил, что Минфин не пытается «стимулировать инвестиции в зарубежные компании, зарубежные экономики». Чебесков подчеркнул, что инвестиции коснутся только российской экономики и «экономики наших партнеров».

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан.

С 2024 года в России должен появиться ИИС-3. По нему физические лица смогут заключать одновременно до трех договоров без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. При открытии ИИС-3 инвестор будет иметь право на вычет с 400 тыс. руб., а по истечении срока счета — на освобождение дохода от инвестиций от НДФЛ.