Минфин сообщил о возможности приобрести ценные бумаги ЕАЭС через ИИС-3
Через индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3) можно будет купить только ценные бумаги стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков проекту Cbonds на YouTube.
«Еще одно нововведение: сейчас и на ИИС можно покупать иностранные ценные бумаги — эта опция будет ограничена только иностранными ценными бумагами стран ЕАЭС, другие иностранные ценные бумаги нельзя будет приобретать на данный вид счета», — заявил Чебесков.
Он отметил, что Минфин не пытается «стимулировать инвестиции в зарубежные компании, зарубежные экономики». Чебесков подчеркнул, что инвестиции коснутся только российской экономики и «экономики наших партнеров».
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан.
С 2024 года в России должен появиться ИИС-3. По нему физические лица смогут заключать одновременно до трех договоров без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. При открытии ИИС-3 инвестор будет иметь право на вычет с 400 тыс. руб., а по истечении срока счета — на освобождение дохода от инвестиций от НДФЛ.
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — это брокерский счет с особыми налоговыми льготами. В настоящее время существует два типа таких счетов — ИИС-1 и ИИС-2.
По первому типу можно получать вычет в размере 13% от внесенной за год суммы (но вернут не более ₽52 тыс. в год и только в случае уплаты НДФЛ).
При выборе ИИС-2 доходы от сделок на бирже освобождаются от уплаты НДФЛ (за исключением дивидендов). Здесь у суммы льготы нет ограничений, ее могут получить даже те, кто не платил НДФЛ.
Оба типа ИИС доступны только налоговым резидентам России. Вносить на такие счета можно только рубли (не более ₽1 млн в год). Кроме того, ИИС нельзя закрывать в течение трех лет.