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Kraft Heinz $46 (+42,77%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Платежные системы не договорились с розницей о комиссиях по картам
Платежные системы и ретейлеры на встрече в ЦБ не договорились о регулировании эквайринговых комиссий. В кабмин решено направить предложения по тарифам для крупных и социально значимых покупок, которые не устраивают розницу
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Банки, ретейлеры и платежные системы по итогам совещания в ЦБ не пришли к согласию по вопросу снижения комиссий за эквайринг, рассказали РБК два источника, знакомых с итогами закрытого совещания в ЦБ, прошедшего во вторник 19 марта. По их словам, итоговый меморандум, который должен быть представлен в правительство до 20 марта, подписан не был.

По итогам совещания предлагается направить в правительство предложения платежных систем «Мир», Visa и Mastercard по снижению межбанковских комиссий только при оплате крупных покупок и социально значимых товаров, которые были одобрены ЦБ 15 марта, говорят собеседники РБК. По их данным, эти предложения согласованы самими платежными системами, ЦБ, Минфином и ФАС, но по ним нет одобрения Минпромторга, в ведение которого входит розница. Минфин подтвердил информацию о согласовании документа в такой редакции.

Ретейлеры обращались в Минпромторг с просьбой высказать возражения по поводу этих предложений в связи с тем, что в документ не вошли пожелания ретейлеров снизить комиссии для товаров категории non-food (бытовая техника, электроника, товары для спорта, отдыха и туризма, одежда, обувь и т.д.), пояснил один из источников РБК.

Чтобы решить спорные вопросы между платежным сектором и ретейлом, по итогам совещания в ЦБ принято решение создать рабочую группу на базе ассоциации банков «Россия» (входят Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Открытие) для дальнейшего обсуждения проблемы, говорят собеседники РБК. Решение о создании группы также предлагается включить в текст документа, который уйдет в правительство.

РБК направил запросы в ЦБ, ФАС, Минпромторг, Ассоциацию банков «Россия», АКОРТ, а также платежным системам.

Спор о комиссиях

Меморандум с согласованными предложениями о корректировке комиссий за эквайринг было решено подготовить после совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 марта, тогда участники торгового и платежного рынка не поддержали идею госрегулирования комиссий за эквайринг. Документ должен был быть подписан участниками рынка и направлен в правительство до 20 марта. Поручение ЦБ и кабинету министров до 30 апреля подготовить предложения по снижению отдельных видов комиссий при расчетах с использованием банковских карт 23 февраля дал президент Владимир Путин, который ранее называл действующие комиссии квазиналогом.

Интерчейндж (межбанковская комиссия) является частью торговой уступки (сумме, которую торговля платит за услугу). К ней добавляется еще комиссия за услуги платежных систем (средняя по рынку 0,3%) и заработок банка-эквайера (меняется от минус 0,3% до плюс 0,9%).

Что предлагают платежные системы

О предложениях платежных систем, которые вошли в протокол по итогам совещания в ЦБ 15 марта, РБК писал ранее (подлинность документа подтвердили два источника). Согласно протоколу, «Мир» и Visa планируют установить межбанковский тариф за карточные оплаты для автомобилей и недвижимости на уровне 0,8% от суммы чека, но не больше 10 тыс. руб. с одной покупки. Mastercard, у которой тариф в 0,8%, но не больше 10 тыс. руб. уже действует для сферы недвижимости, согласна установить для автомобилей ту же предельную сумму, но по дешевым машинам хочет взимать комиссию в 1,2%.

Для социально-значимых покупок в аптеках самые низкие тарифы предлагает Visa — на уровне 1,2%, система «Мир» и Mastercard — в размере 1,3%. При оплате образовательных услуг «Мир» снижает тарифы до 0,3%, Visa — до 1%, Mastercard — до 0,8%. При оплате услуг лицензированных учреждений в сфере здравоохранения тарифы Visa и Mastercard запланированы на уровне 1%, «Мир» предлагает пониженный тариф в 0,3%.

Розница против этих предложений не возражает, но считает их «абсолютно недостаточными» для полного решения проблемы.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Банковские карты, Ретейлеры
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