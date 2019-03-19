Платежные системы не договорились с розницей о комиссиях по картам

Платежные системы и ретейлеры на встрече в ЦБ не договорились о регулировании эквайринговых комиссий. В кабмин решено направить предложения по тарифам для крупных и социально значимых покупок, которые не устраивают розницу

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Банки, ретейлеры и платежные системы по итогам совещания в ЦБ не пришли к согласию по вопросу снижения комиссий за эквайринг, рассказали РБК два источника, знакомых с итогами закрытого совещания в ЦБ, прошедшего во вторник 19 марта. По их словам, итоговый меморандум, который должен быть представлен в правительство до 20 марта, подписан не был.

По итогам совещания предлагается направить в правительство предложения платежных систем «Мир», Visa и Mastercard по снижению межбанковских комиссий только при оплате крупных покупок и социально значимых товаров, которые были одобрены ЦБ 15 марта, говорят собеседники РБК. По их данным, эти предложения согласованы самими платежными системами, ЦБ, Минфином и ФАС, но по ним нет одобрения Минпромторга, в ведение которого входит розница. Минфин подтвердил информацию о согласовании документа в такой редакции.

Ретейлеры обращались в Минпромторг с просьбой высказать возражения по поводу этих предложений в связи с тем, что в документ не вошли пожелания ретейлеров снизить комиссии для товаров категории non-food (бытовая техника, электроника, товары для спорта, отдыха и туризма, одежда, обувь и т.д.), пояснил один из источников РБК.

Чтобы решить спорные вопросы между платежным сектором и ретейлом, по итогам совещания в ЦБ принято решение создать рабочую группу на базе ассоциации банков «Россия» (входят Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Открытие) для дальнейшего обсуждения проблемы, говорят собеседники РБК. Решение о создании группы также предлагается включить в текст документа, который уйдет в правительство.

РБК направил запросы в ЦБ, ФАС, Минпромторг, Ассоциацию банков «Россия», АКОРТ, а также платежным системам.