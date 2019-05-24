Mastercard решила запустить сервис снятия наличных через QR-код

Mastercard может внедрить в банкоматы российских банков сервис снятия наличных без карты. Услуга сначала будет доступна только держателям карт Mastercard, позднее к сервису могут быть подключены другие платежные системы

Фото: Илья Щербаков / ТАСС

Платежная система Mastercard начала обсуждать с российскими банками внедрение в банкоматах сервиса снятия наличных через QR-код. Письма с предложением присоединиться к проекту были разосланы кредитным организациям, рассказали РБК четыре источника на платежном рынке.

Подробнее о новой услуге читайте в материале «РБК Pro»

На первом этапе услуга будет доступна только держателям карт Mastercard тех банков, которые присоединятся к проекту. В дальнейшем Mastercard планирует подключать к сервису карты других платежных систем, рассказал один из источников. Новый функционал потребует от банков обновить программное обеспечение в банкоматах, говорит собеседник РБК.

«В России мы активно развиваем бесконтактную технологию, в том числе и для снятия наличных на банкоматах», — сообщила пресс-служба Mastercard.